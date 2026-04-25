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Cronaca

Nascondeva mezzo chilo di hashish nel marsupio: bloccato dopo manovra sospetta. Arrestato un livornese 52enne

Cronaca

25 Aprile 2026

Nascondeva mezzo chilo di hashish nel marsupio: bloccato dopo manovra sospetta. Arrestato un livornese 52enne

Livorno 25 aprile 2026 Nascondeva mezzo chilo di hashish nel marsupio: bloccato dopo manovra sospetta

Un controllo di routine si è trasformato in un arresto per droga nel cuore di Livorno. La Polizia di Stato ha fermato un uomo livornese del 1974 trovato in possesso di oltre mezzo chilo di hashish.

L’episodio risale alla mattina del 21 aprile, intorno alle 11.30, quando una pattuglia della Sezione Volanti, durante un servizio di controllo del territorio in una via del centro, ha notato un motociclista che, alla vista dell’auto di servizio, ha improvvisamente cambiato direzione imboccando una strada laterale. Un comportamento che ha subito insospettito gli agenti, spingendoli a procedere con un controllo.

Raggiunto poco dopo mentre stava parcheggiando il ciclomotore, l’uomo è apparso fin da subito nervoso. Alla richiesta di esibire i documenti, ha aperto il marsupio che portava a tracolla cercando però di nasconderne il contenuto. Un gesto che non è sfuggito agli agenti, i quali hanno intravisto all’interno un sacchetto contenente più panetti di sostanza sospetta.

La successiva perquisizione personale ha confermato i sospetti: nel marsupio erano nascosti quattro panetti interi da circa 100 grammi ciascuno e un quinto panetto diviso in due parti, tutti riconducibili ad hashish. L’uomo è stato quindi accompagnato negli uffici della Questura per ulteriori accertamenti.

Nel frattempo, un’altra pattuglia ha effettuato una perquisizione nell’abitazione del sospettato, dove è stato rinvenuto un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente, conservato su una mensola del soggiorno.

Gli esami eseguiti dalla Polizia Scientifica hanno confermato la natura della droga: hashish per un peso complessivo di 535 grammi. Al termine delle verifiche, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.