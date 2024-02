Home

Naspi 2024: L'Importo Massimo e le Regole da Conoscere secondo la Circolare INPS

3 Febbraio 2024

Naspi 2024: L’Importo Massimo e le Regole da Conoscere secondo la Circolare INPS

3 febbraio 2024 – Naspi 2024: L’Importo Massimo e le Regole da Conoscere secondo la Circolare INPS

Perdere il lavoro è un evento che può impattare profondamente sulla vita di un lavoratore e della sua famiglia, non solo dal punto di vista economico ma anche sotto il profilo della dignità. Tuttavia, la legge italiana offre un sostegno economico attraverso la NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), una prestazione mensile erogata dall’INPS su richiesta del lavoratore. Vediamo insieme quali sono i requisiti e l’importo massimo che si può percepire nel 2024, come indicato nella recente Circolare INPS n. 25.

Requisiti per ottenere la NASPI:

La NASPI è destinata a coloro che perdono il lavoro in modo involontario, principalmente a dipendenti subordinati, compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperative, personale artistico e dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Un requisito fondamentale è aver accumulato almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro.

Procedura di richiesta e decorrenza:

La domanda per la NASPI può essere presentata direttamente all’INPS o tramite il patronato. La prestazione inizia dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro questo termine. Il pagamento avviene mensilmente e è proporzionale alle settimane contributive accumulate nei quattro anni precedenti.

Calcolo dell’importo e limiti massimi:

L’importo della NASPI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. Vi è una riduzione del 3% mensile a partire dal sesto mese di fruizione, che aumenta all’8° mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni al momento della domanda. Per il 2024, l’importo massimo mensile è fissato a 1.550,42 euro, come stabilito dalla Circolare INPS n. 25 del 2024.

La NASPI rappresenta quindi un sostegno economico per chi si trova in una situazione di disoccupazione involontaria, offrendo una rete di sicurezza finanziaria mentre si cerca una nuova occupazione

