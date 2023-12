Home

20 Dicembre 2023

Livorno 20 dicembre 2023 – Natale 2023, attivo il servizio di “Social taxi inclusivo” per persone con disabilità

Fino al 23 dicembre sarà attivo il “Social taxi inclusivo”, servizio gratuito per accompagnare persone con disabilità nei luoghi dello shopping e delle attrazioni natalizie messo in campo dalla Consulta delle Associazioni di Livorno insieme all’assessorato al Sociale del Comune di Livorno.

Il “Social taxi inclusivo” sarà in funzione tutti i giorni fino a sabato 23 dicembre dalle ore 17 alle ore 20. Per prenotare un passaggio verso il centro città e ritorno (con posto anche per l’accompagnatore) è possibile chiamare dalle ore 10 alle ore 12 al numero 334-3617092.