Home

Cronaca

Natale 2023, i supermercati aperti a Livorno il 24, 25 e 26 dicembre: gli orari

Cronaca

24 Dicembre 2023

Natale 2023, i supermercati aperti a Livorno il 24, 25 e 26 dicembre: gli orari

Livorno 24 dicembre 2023 – Natale 2023, i supermercati aperti a Livorno il 24, 25 e 26 dicembre: gli orari

Ecco gli orari di apertura dei principali supermercati in città per la vigilia di Natale, nel giorno di Natale e Santo Stefano

EKOM

Corso Giuseppe Mazzini, 137 (angolo via del Bosco) Scali degli Olandesi, 40b

24 dicembre 08.00-19.00 25 dicembre chiuso, 26 dicembre aperto la mattina 08.00-13.00

Eurospin

viale Ippolito Nievo: 24 dicembre 08.00-20.00, 25 e 26 dicembre chiuso

Penny Market

via Provinciale Pisana

24 dicembre 08.00-19.00, 25 dicembre chiuso, 26 dicembre 8.30-13 15.30-19.30

via Cimarosa, via Mastacchi, via Montefiore e i due penny di viale Petrarca

24 dicembre 08.00-19.00, 25 dicembre chiuso, 26 dicembre 08.30 – 13.00 e 16.00 – 19.00

Esselunga

viale Petrarca, 85:

24 dicembre 07.30 – 20.00, 25 e 26 dicembre chiuso

Carrefour

via degli Avvalorati

24 dicembre 08.00 – 18.30. 25 e 26 dicembre chiuso

via Marradi

24 dicembre 08.00-20.30, 25 dicembre chiuso, 26 dicembre aperto la mattina 9 – 13

Pam

via Roma 24 dicembre 07.30-20.00, 25 dicembre chiuso, 26 dicembre chiuso

piazza Grande

24 dicembre 08.00 – 22.00 25 dicembre APERTO 8 – 13 e 16 – 22 / 26 dicembre 08.00 – 22.00

Piazza Saragat

24 dicembre 08.00 – 20.00, 25 e 26 dicembre chiuso

Lidl

viale Ippolito Nievo e via Filzi

24 dicembre 08.00 – 20.00, 25 e 26 dicembre chiuso

Conad

via Grande: 24 dicembre 08.00 – 13.30, 25 dicembre chiuso, 26 dicembre 08.00 – 13. 30

di via Baroni 24 dicembre 07.30-20.00, 25 e 26 dicembre chiuso

via Gramsci 24 dicembre 08.00 – 20.00 , 25 e 26 dicembre chiuso

di via Puini 08.30 – 19.30, 25 e 26 dicembre chiuso

via Sant Jacopo 24 dicembre 08.00 – 20.00, 25 e 26 dicembre chiuso

Coop

Fonti del Corallo 24 dicembre 07.45 – 20.30, 25 e 26 dicembre chiuso

Levante, 24 dicembre 08.00 – 20.00, 25 e 26 dicembre chiuso

Porta a Mare, 24 dicembre 08.00 – 20.00, 25 e 26 dicembre chiuso

via Mastacchi 24 dicembre 08.00 – 18.30, 25 e 26 dicembre chiuso

via Settembrini 08.00 – 20.00, 25 e 26 dicembre chiuso