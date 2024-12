Home

17 Dicembre 2024

Livorno 17 dicembre 2024 Natale 2024, la Pediatria Livorno “travolta” dal fiume di affetto grazie ai doni di Pro Loco Livorno – Villaggio di Natale, Guardia di Finanza e US Livorno Calcio

Sono giornate ricche di regali e sorprese per i piccoli pazienti della Pediatria di Livorno. In queste ore hanno voluto far sentire la loro vicinanza ai piccoli degenti la Pro loco Livorno – Villaggio di Natale, la Guardia di Finanza e una folta rappresentanza dell’Unione Sportiva Livorno Calcio.

“Anche oggi – dice Roberto Danieli, primario del reparto di Pediatria accompagnato dalla coordinatrice infermieristica Elena Wust e da una parte del suo staff – siamo stati letteralmente travolti da un fiume di affetto e di doni che faranno sicuramente molto piacere a tutti quei bambini che sfortunatamente dovranno passare questi giorni di festa in ospedale. Ogni pensiero che arriva dalla città siamo sicuri possa regalare loro quei momenti di sollievo e distensione dei quali hanno bisogno adesso più che mai. Registriamo con piacere la presenza di tanti sostenitori, molti dei quali divenuti un vero e proprio appuntamento fisso del nostro reparto, e non possiamo che ringraziarli di quanto fatto sperando che questa collaborazione possa durare ancora a lungo”.

Nelle foto vari momenti delle consegne.