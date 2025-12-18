Home

Natale 2025, Confesercenti: acquisti in negozio per 6 livornesi su 10

18 Dicembre 2025

Il Natale entra nel vivo anche a Livorno e nei comuni della provincia: tra oggi e la vigilia gli italiani saranno a caccia degli ultimi doni, e i negozi tornano protagonisti. Secondo il sondaggio Confesercenti–Ipsos, il 62% acquisterà anche presso un punto vendita fisico, con una spesa media di 250 euro a persona.

I regali più scelti rispecchiano la tendenza nazionale: abbigliamento, cosmetica e profumi, giocattoli, accessori moda e libri. Non mancano i prodotti gastronomici e da enoteca, che nel nostro territorio trovano un forte legame con le eccellenze locali.

“E’ presto per trarre conclusioni ma questi dati confermano una tendenza che vediamo anche sul nostro territorio: la prossimità, la fiducia e l’immediatezza del negozio sotto casa tornano ad essere valori centrali per i consumatori. I livornesi scelgono sempre più spesso di acquistare nei negozi di prossimità, sostenendo così la vitalità delle nostre imprese e la qualità del commercio locale” – sottolinea Fabio Tinti, presidente Confesercenti Provinciale di Livorno.

L’approccio dei clienti è ormai multicanale, ma l’ultima settimana prima del Natale, sembra premiare i negozi di prossimità.

“Il commercio di vicinato è un presidio sociale oltre che economico. In questo periodo vediamo famiglie e giovani tornare nei centri storici e nelle vie dello shopping, riscoprendo il valore dell’incontro e della relazione diretta con i nostri imprenditori. È un segnale positivo che ci incoraggia a continuare a investire sulla qualità dell’offerta e sull’accoglienza” – aggiunge Tinti.

“Il Natale è anche l’occasione per valorizzare i prodotti tipici e le eccellenze della nostra provincia. Dai vini alle specialità gastronomiche, i doni legati alla tavola rappresentano un modo concreto per sostenere la filiera locale e rafforzare l’identità del territorio” – conclude Tinti.