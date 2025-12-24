Cronaca 24 Dicembre 2025

Natale 2025, i supermercati aperti a Livorno il 24, 25 e 26 dicembre: gli orari

 

Livorno 24 dicembre 2025

Ecco gli orari di apertura dei principali supermercati in città per la vigilia di Natale, nel giorno di Natale e Santo Stefano

EKOM

Corso Giuseppe Mazzini

, 137 (angolo via del Bosco)  Scali degli Olandesi, 40b

24 dicembre 08.00-19.00  25 dicembre chiuso, 26 dicembre aperto la mattina 08.30-13.30

Eurospin

viale Ippolito Nievo: 24 dicembre 08.00-20.30,  25 e 26 dicembre chiuso

Penny Market

via Provinciale Pisana

24 dicembre 08.00-19.00,   25 dicembre chiuso, 26 dicembre 08.30 – 13.30

via Cimarosa, via Mastacchi, via Montefiore e i due penny di viale Petrarca

24 dicembre 08.00-19.30, 25 dicembre chiuso, 26 dicembre 08.30 – 13.30 e 15.30 – 20.00

Esselunga

viale Petrarca, 85: 24 dicembre  07.30 – 20.00,  25 e 26 dicembre chiuso

Carrefour

via degli Avvalorati

24 dicembre 08.00 – 20.30, 25 e 26 dicembre chiuso

via Marradi

24 dicembre 08.00-20.30, 25 dicembre chiuso, 26 dicembre 09.00 – 13.00

Pam

via Roma 24 dicembre 07.30-20.00,  25 dicembre chiuso, 26 dicembre chiuso

via Filzi: 24 dicembre 08.00 – 20.00, 25 e 26 dicembre chiuso

piazza Grande 24 dicembre 08.00 – 22.00 25 dicembre APERTO 08.00 – 13.00 e 16.00 – 22.00, 26 dicembre 08.00 – 22.00

Piazza Saragat 24 dicembre 08.00 – 20.00,  25 e 26 dicembre chiuso

Lidl

Collinaia,  via Filzi e viale Ippolito nievo

24 dicembre 08.00 – 18.00, 25 e 26 dicembre chiuso

Conad

via Grande: 24 dicembre 08.00 – 20.00,  25 dicembre chiuso, 26 dicembre 08.00 – 13. 00

di via Baroni: 24 dicembre 08.00 – 20.00,  25 e 26 dicembre chiuso

via Gramsci  24 dicembre 08.00 – 20.00 ,  25 e 26 dicembre chiuso

di via Puini  08.30 – 19.30,  25 e 26 dicembre chiuso

Sant’Jacopo in Acquaviva: 24 dicembre 08.00 – 20.00, 25 e 26 dicembre chiuso

Coop

Fonti del Corallo 24 dicembre 08.00 – 20.30,  25 e 26 dicembre chiuso

Levante, 24 dicembre 07.30 – 20.00, 25 e 26 dicembre chiuso

Porta a Mare, 24 dicembre 08.00 – 20.00, 25 e 26 dicembre chiuso

via Mastacchi 24 dicembre 08.00- 13.00 e 15.30- 19.30, 25 e 26 dicembre chiuso

via Settembrini 08.00 – 20.00, 25 e 26 dicembre chiuso

