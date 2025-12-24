Natale 2025, i supermercati aperti a Livorno il 24, 25 e 26 dicembre: gli orari
Livorno 24 dicembre 2025
Ecco gli orari di apertura dei principali supermercati in città per la vigilia di Natale, nel giorno di Natale e Santo Stefano
Natale 2025, i supermercati aperti a Livorno il 24, 25 e 26 dicembre: gli orari
EKOM
Corso Giuseppe Mazzini
, 137 (angolo via del Bosco) Scali degli Olandesi, 40b
24 dicembre 08.00-19.00 25 dicembre chiuso, 26 dicembre aperto la mattina 08.30-13.30
Eurospin
viale Ippolito Nievo: 24 dicembre 08.00-20.30, 25 e 26 dicembre chiuso
Penny Market
via Provinciale Pisana
24 dicembre 08.00-19.00, 25 dicembre chiuso, 26 dicembre 08.30 – 13.30
via Cimarosa, via Mastacchi, via Montefiore e i due penny di viale Petrarca
24 dicembre 08.00-19.30, 25 dicembre chiuso, 26 dicembre 08.30 – 13.30 e 15.30 – 20.00
Esselunga
viale Petrarca, 85: 24 dicembre 07.30 – 20.00, 25 e 26 dicembre chiuso
Carrefour
via degli Avvalorati
24 dicembre 08.00 – 20.30, 25 e 26 dicembre chiuso
via Marradi
24 dicembre 08.00-20.30, 25 dicembre chiuso, 26 dicembre 09.00 – 13.00
Pam
via Roma 24 dicembre 07.30-20.00, 25 dicembre chiuso, 26 dicembre chiuso
via Filzi: 24 dicembre 08.00 – 20.00, 25 e 26 dicembre chiuso
piazza Grande 24 dicembre 08.00 – 22.00 25 dicembre APERTO 08.00 – 13.00 e 16.00 – 22.00, 26 dicembre 08.00 – 22.00
Piazza Saragat 24 dicembre 08.00 – 20.00, 25 e 26 dicembre chiuso
Lidl
Collinaia, via Filzi e viale Ippolito nievo
24 dicembre 08.00 – 18.00, 25 e 26 dicembre chiuso
Conad
via Grande: 24 dicembre 08.00 – 20.00, 25 dicembre chiuso, 26 dicembre 08.00 – 13. 00
di via Baroni: 24 dicembre 08.00 – 20.00, 25 e 26 dicembre chiuso
via Gramsci 24 dicembre 08.00 – 20.00 , 25 e 26 dicembre chiuso
di via Puini 08.30 – 19.30, 25 e 26 dicembre chiuso
Sant’Jacopo in Acquaviva: 24 dicembre 08.00 – 20.00, 25 e 26 dicembre chiuso
Natale 2025, i supermercati aperti a Livorno il 24, 25 e 26 dicembre: gli orari
Coop
Fonti del Corallo 24 dicembre 08.00 – 20.30, 25 e 26 dicembre chiuso
Levante, 24 dicembre 07.30 – 20.00, 25 e 26 dicembre chiuso
Porta a Mare, 24 dicembre 08.00 – 20.00, 25 e 26 dicembre chiuso
via Mastacchi 24 dicembre 08.00- 13.00 e 15.30- 19.30, 25 e 26 dicembre chiuso
via Settembrini 08.00 – 20.00, 25 e 26 dicembre chiuso
Natale 2025, i supermercati aperti a Livorno il 24, 25 e 26 dicembre: gli orari