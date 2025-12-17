Home

17 Dicembre 2025

Natale 2025, in Pediatria a Livorno i doni dell’Associazione Nazionale Carabinieri, “Il porto dei piccoli”

Sono giornate ricche di regali e sorprese per i piccoli pazienti della Pediatria di Livorno. A portare allegria e doni ai bambini ci hanno pensato i doni consegnati dai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri Livorno sezione “F. Gentile” accompagnati dalla graditissima presenza della signora Paola Coen Gialli, moglie del maresciallo luogotenente Enzo Fregosi, caduto a Nassiriya, alla cui memoria è intitolata la sezione scolastica presente in ospedale e dell’associazione “Il porto dei piccoli” intervenuti anche a nome del personale della Guardia Costiera.

“Anche oggi – dice Roberto Danieli, primario del reparto di Pediatria – siamo stati letteralmente travolti da un fiume di affetto e di generosità che arriva direttamente dal territorio e che per noi ha un valore enorme. I doni ricevuti non sono soltanto regali materiali, ma rappresentano un segno concreto di vicinanza e di attenzione verso i nostri piccoli pazienti e le loro famiglie, che in questi giorni di festa si trovano ad affrontare la difficile esperienza del ricovero. Sapere che la città, le associazioni e le istituzioni sono presenti e partecipi ci aiuta a rendere l’ospedale un luogo un po’ più accogliente e umano, capace di offrire ai bambini momenti di sollievo, serenità e normalità, proprio quando ne hanno più bisogno.”

Nelle foto la consegna dei doni da parte dei rappresentanti delle associazioni e una parte del personale sanitario guidato dal primario Roberto Danieli.