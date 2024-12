Natale a Livorno: 4 euro per pattinare durante la scuola

Home

3 Dicembre 2024

Livorno 3 dicembre 2024

La Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, organizzatrice per il Comune di Livorno della Luminaria cittadina e di Villaggio di Natale e Pista del ghiaccio in Piazza della Repubblica, mette a disposizione di tutte le scuole biglietti di accesso all’area di pattinaggio a 4 euro (gratuito accompagnatori) da utilizzarsi in orario scolastico nei giorni feriali. La cifra copre le mere spese assicurative.

L’invito è valido per tutto il periodo di apertura della struttura che si protrarrà da venerdì 6 dicembre (con inaugurazione alle 17.00) a venerdì 10 gennaio.

Ricordiamo che la Pista del ghiaccio è composta da un’area coperta di 30mt x 18mt oltre ad un percorso a forma di cuore a ridosso del Villaggio di Natale.