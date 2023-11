Home

Eventi

Natale a Livorno: luci, colori e magia per tutta la famiglia

Eventi

20 Novembre 2023

Natale a Livorno: luci, colori e magia per tutta la famiglia

Tra mercatini, magie natalizie e mostre la Piccola Venezia della Toscana è pronta ad entusiasmare grandi e piccoli

Weekend e viaggi 20 novembre 2023 – Natale a Livorno: luci, colori e magia per tutta la famiglia

Livorno è una di quelle località della Costa degli Etruschi che non va in letargo, anzi: con la stagione fredda attrae anche famiglie con bambini grazie alle magiche atmosfere natalizie che si respirano ai Mercatini e al celebre Villaggio di Natale, che torna anche quest’anno nella splendida cornice del Parco di Villa Fabbricotti. E con una mostra su Leonardo da Vinci a trainare il turismo natalizio non mancano le occasioni per concedersi una pausa all’insegna della cultura. I soggiorni formato famiglia sono al Relais Antico Podere San Francesco e al Residence Borgo Verde, location ideali per scoprire il territorio circostante.

Livorno è conosciuta soprattutto per essere uno dei più importanti porti italiani, oltre che sede dell’Accademia navale della Marina Militare nonché della Brigata paracadutisti Folgore dell’Esercito Italiano. Ma a voler dedicare più tempo a questa bella località colma di storia si capisce come possa essere tranquillamente definita come la città più moderna della regione o anche la piccola Venezia della Toscana.

Livorno offre un ventaglio di esperienze da praticare in tutte le stagioni dell’anno, ricca com’è di cultura e di eventi che riportano in vita antiche tradizioni e, se con la bella stagione è il blu del mare e in primavera è l’aria frizzante ad attrarre, in inverno si respira tutta la poesia del Natale con atmosfere davvero magiche.

Ad incominciare da Piazza Cavour, pronta a tingersi con i colori delle feste grazie al mercatino che sarà protagonista tutti i giorni dall’8 al 24 dicembre 2023. Nella piazza saranno presenti numerosi stand che propongono diversi tipi di prodotti, dalle birre artigianali alle castagne, dal vin brulé ai giochi per bambini.

Molto atteso è anche il Villaggio di Natale del parco di Villa Fabbricotti, uno dei tanti lussuosi edifici voluti dai Medici oggi sede della Biblioteca dei Ragazzi con oltre 14.000 libri.

Da sette anni si rinnova la tradizione natalizia grazie alla Proloco, al Comune di Livorno e ai volontari che hanno permesso di far diventare, anche quest’anno, il Villaggio di Natale una delle attrazioni cittadine più apprezzate.

Grandi e piccoli si possono cosi ritrovare a vivere le straordinarie esperienze legate al periodo più magico dell’anno fino al 6 gennaio, nella splendida location del parco di Viale della Libertà. Con il susseguirsi di bancarelle, spettacoli di musica ed intrattenimento e l’immancabile Casa di Babbo Natale, tutto fa emergere il lato emozionale e familiare di ogni visitatore.

Il Villaggio è costituito da vari ambienti: ingresso/porta di accesso al Villaggio, Polo Nord, ufficio postale, loft di Babbo Natale, area laboratori, cameretta e market degli elfi. All’esterno della struttura sono state dislocate le casette di legno che ospitano botteghe di artigiani. Nei giorni di apertura al pubblico i bambini potranno partecipare ai laboratori e scoprire il Villaggio accompagnati dagli elfi.

Il Natale targato 2023 a Livorno è però ispirato anche all’arte e alla cultura, perché è in arrivo una mostra da non perdere al Museo della Città:

dalla seconda settimana di dicembre fino a marzo si potranno ammirare in tutto il loro splendore i disegni originali di Leonardo da Vinci.

Si tratta di oltre dieci pezzi originali usciti dalla penna del genio, per una mostra di respiro internazionale che sicuramente attirerà numerosi visitatori. Un grande impulso per il Museo della Città di Livorno che ha aperto un percorso artistico riuscendo a ricollocare la città toscana sotto ai riflettori per quel che riguarda anche arte e cultura: basta ricordare la mostra dedicata a Modigliani e altre rassegne come quella su Bansky e Puccini.

Ecco come Livorno, piuttosto di andare in letargo con la stagione fredda, offre diversi motivi di interesse e diventa ancora più attrattiva sotto Natale.

Cosi come il litorale della Costa degli Etruschi, capace di incantare anche in inverno grazie alle diverse offerte di strutture ad hoc dove rigenerarsi e passare qualche giorno in completo relax. Il Relais Antico Podere San Francesco risulta essere un punto strategico per andare alla scoperta del territorio circostante. Composto da bilocali e monolocali dotati di tutti i comfort e collocati in tre strutture indipendenti è ideale per famiglie, cosi come il Residence Borgo Verde è pensato per far divertire e rilassare sia grandi che piccoli.

Natale a Livorno: luci, colori e magia per tutta la famiglia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin