Natale: a Livorno spesa pro-capite stimata intorno ai 197 euro​. Le stime di Confcommercio

12 Dicembre 2025

Livorno 12 dicembre 2025 Natale: a Livorno spesa pro-capite stimata intorno ai 197 euro​. Le stime di ConfcommercioAnche a Livorno il Natale 2025 sarà sostenuto dalla spinta della tredicesima, ma con una propensione alla spesa improntata alla prudenza. In base alle elaborazioni di Confcommercio Livorno sui dati nazionali diffusi dall’Ufficio Studi di Confcommercio, la spesa pro-capite per i regali natalizi sul territorio livornese si stima si arresti intorno ai 197 euro, leggermente al di sotto della media nazionale.Una cifra che riflette un atteggiamento ancora cauto delle famiglie, alle prese con l’aumento dei costi fissi e con un contesto economico che invita a tenere sotto controllo il budget, pur senza rinunciare completamente agli acquisti legati alle festività. La tredicesima rappresenta comunque un sostegno importante ai consumi di dicembre e offre ossigeno anche al commercio locale, soprattutto per quanto riguarda negozi di vicinato, artigianato, ristorazione e servizi. A Livorno si conferma la tendenza a privilegiare regali utili, acquisti mirati e prodotti di qualità, spesso legati al territorio e alle attività di prossimità.“Anche quest’anno”, commenta la presidente provinciale di Confcommercio Livorno Francesca Marcucci, “i dati ci parlano di un Natale di attenzione e responsabilità nelle scelte di spesa.

Proprio per questo è importante scegliere i negozi di vicinato, che garantiscono qualità, servizio e un rapporto diretto con il cliente, ma che soprattutto contribuiscono a mantenere vivi i nostri quartieri e il tessuto economico della città”.

“Comprare sotto casa”, aggiunge Marcucci “significa sostenere il lavoro di tante piccole imprese, difendere l’occupazione e rafforzare l’identità commerciale di Livorno. Anche una spesa contenuta, se orientata verso il commercio locale, può avere un valore importante per l’economia del territorio”.A tal proposito, il direttore di Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli sottolinea l’importanza di segnali di ripresa a livello nazionale: “Aumenta la quota di chi farà regali: l’81,5% degli italiani, in crescita rispetto al 79,9% dello scorso Natale. Diminuiscono invece coloro che prevedono festività ‘dimesse’ mentre cresce la percentuale di chi affronta con piacere le spese natalizie, salita dal 44,4% al 47,8%. Per consolidare questa tendenza durante tutto l’anno servono però segnali concreti. Chiediamo, quindi, al Governo la detassazione degli aumenti contrattuali, anche per i contratti maggiormente rappresentativi che coinvolgono oltre cinque milioni di lavoratori del terziario e del turismo”.