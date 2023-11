Home

Natale a San Vincenzo tra pista di pattinaggio sul ghiaccio, luminaria, musica e villaggio degli Elfi: il programma del Verde Dicembre

29 Novembre 2023

Natale a San Vincenzo tra pista di pattinaggio sul ghiaccio, luminaria, musica e villaggio degli Elfi: il programma del Verde Dicembre

Livorno 29 novembre 2023 – Natale a San Vincenzo tra pista di pattinaggio sul ghiaccio, luminaria, musica e villaggio degli Elfi: il programma del Verde Dicembre

Dalla luminaria per le strade di San Vincenzo al villaggio degli Elfi di piazza Umberto I, passando per i sabati jazz e la pista di pattinaggio sul ghiaccio che, dopo lo stop dello scorso anno, tornerà in piazza Mischi e verrà inaugurata sabato 2 dicembre .

Ma anche spettacoli di Natale, mercatini, presentazioni di libri e molto altro ancora. San Vincenzo si prepara ad accogliere e festeggiare il Natale con le iniziative del Verde Dicembre che prenderanno il via tra pochi giorni e andranno avanti fino a domenica 7 gennaio .

Tanti appuntamenti diversi, per adulti e bambini, con l’obiettivo di consentire a cittadini e visitatori di trascorrere un sereno e divertente periodo Natalizio.

“Tanti e diversi appuntamenti – ha spiegato il sindaco Paolo Riccucci – che siamo convinti possano donare ai cittadini di San Vincenzo e a tutti i visitatori la possibilità di trascorrere in serenità e in un clima di festa il periodo Natalizio.

In collaborazione con le associazioni del territorio – ha aggiunto – siamo riusciti a calendarizzare un programma ricco di iniziative sia per gli adulti che per i più piccoli, tra eventi musicali e le attrazioni del villaggio degli Elfi.

Fino alla pista di pattinaggio, che torna in piazza Mischi, al grande albero di Natale in piazza Umberto I e all’illuminazione sia delle rotonde che di piazza della Guardia Costiera, per donare ancora più suggestione a questo periodo speciale”.

L’avvio degli eventi è previsto per sabato 2 dicembre alle 16 con l’inaugurazione della pista di pattinaggio in piazza Mischi. L’appuntamento sarà accompagnato dalla musica di Radio Stop e dal dj Stefano Calvi.

La pista resterà aperta dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 22, il venerdì e il sabato dalle 15 alle 23.30 e la domenica dalle 15 alle 22.

Per la vigilia di Natale resterà aperta fino alle 21 e per la notte di Capodanno fino alle 3. Ma sarà un Natale tutto da vivere anche per le strade del paese, impreziosite dalle luci della tradizionale luminaria che si accenderanno venerdì 8 dicembre.

Una luminaria che illuminerà la zona pedonale, piazzale Benvenuti, corso Italia, via Matteotti, via Piave, via del Castelluccio e San Carlo. Lo stesso giorno, alle ore 16, è prevista anche l’inaugurazione del villaggio degli Elfi.

In queste settimane dunque la zona pedonale accoglierà appuntamenti musicali e iniziative dedicate ai più piccoli. Una novità è rappresentata dall’aperitivo jazz, ogni sabato a partire dalle 17 nella zona pedonale.

Ma sono in programma anche truccabimbi e spettacoli itineranti. Domenica 24, giorno della Vigilia, il consueto arrivo di Babbo Natale dal mare, a cui seguirà una sfilata per la zona pedonale e la classica consegna dei regali al villaggio degli Elfi.

Giovedì 28, invece, appuntamento con la magia di Francesco Fontanelli al teatro Verdi. E il 31 dicembre il Capodanno del mare, con musica e spettacoli fino a notte inoltrata.

