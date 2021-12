Home

Eventi

Natale in città, tutti gli appuntamenti tra iniziative, mercati, 2 villaggi di Natale e tanto altro ancora

Eventi

8 Dicembre 2021

Natale in città, tutti gli appuntamenti tra iniziative, mercati, 2 villaggi di Natale e tanto altro ancora

Livorno, 8 dicembre 2021

L’otto dicembre, giorno dell’Immacolata si apre ufficialmente il periodo delle festività natalizie e a Livorno quest’anno non mancano addobbi, iniziative e mercati straordinari, oltre a due villaggi di Natale per la gioia dei più piccoli.

Ecco una carrellata di quello che sarà presente in città.

Durante questa settimana sarà accesa la luminaria (che sarà spenta domenica 9 gennaio) nel centro cittadino e in alcune aree periferiche.

Tre grandi abeti illuminati collocati in piazza Grande, in piazza Cavour e nel quartiere di Collinaia, oltre ad un albero al led in piazza Attias, doneranno alla città la magica atmosfera del Natale.

Due allestimenti luminosi da terra a forma di stella e di sfera saranno collocati in piazza del Luogo Pio e in piazza Grande.

L’abete in piazza Grande è donato dalla ditta Abate, quello in piazza Cavour dalle imprese Edinfra e Giuliani Piero.

Sarà illuminata la stazione della funicolare di Montenero in piazza delle Carrozze (l’energia elettrica è donata da Autolinee Toscane).

VILLAGGI DI NATALE

Fortezza Nuova:

Il Villaggio di Natale è costituito da una tensostruttura di 360 metri quadrati divisa in vari ambienti: ingresso/porta di accesso al Villaggio, Polo Nord, ufficio postale, loft di Babbo Natale, area laboratori, cameretta e market degli elfi ed è collocata nello spazio verde su cui si affaccia la Sala degli Archi.

All’esterno della tensostruttura sono state dislocate sette casette di legno che ospitano botteghe di artigiani.

Nei giorni di apertura al pubblico i bambini potranno partecipare ai laboratori e scoprire il Villaggio di Babbo Natale accompagnati dagli elfi.

Gli altri giorni il Villaggio ospiterà, su prenotazione, classi di materne ed elementari.

Per entrare nella tensostruttura/villaggio è necessario il Green Pass al di sopra dei 12 anni.

Per i bambini in età compresa tra i 6 e gli 11 anni è obbligatorio indossare la mascherina.

LE DATE DI APERTURA E GLI ORARI DEL VILLAGGIO DI NATALE

Il Villaggio di Natale sarà aperto dalle 10 alle 19 nelle seguenti giornate:

8, 9, 10, 11 e 12 dicembre

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e24 dicembre

28, 29 e 30 dicembre

5 e 6 gennaio

Villaggio di Natale in Piazza XX Settembre:

Il Villaggio di Natale è aperto tutti i giorni fino al 16 gennaio dalle ore 15 alle 20.

La piazza è animata da giostre, spettacoli, eventi, casetta di Babbo Natale e illuminata dalle luci e dal “Gozzalbero” donato dalla sezione nautica Ovosodo. Spazio anche alle associazioni: Avis, Admo e Aido e i clown di corsia.

MERCATI STRAORDINARI

Di seguito luoghi, giorni e orari delle aperture straordinarie:

nelle giornate di lunedì 13-20-27 dicembre e mercoledì 8 dicembre in Via Serristori, con orario 7 -14

Via S.Giulia/Via Del Giglio, con orario 7 – 20 fino al 31 dicembre, mercoledì 8 dicembre e domenica 12-19 dicembre con orario 7 – 20

Fino al 31 dicembre con orario 06.30-20 mercato in Via del Cardinale/via del Giglio

Mercato via dei Pensieri/Allende (Mercatino del venerdì) mercoledì 8 e domenica 12-19 dicembre con orario 7-15

Il Mercato Buontalenti nelle giornate del 8/12/19 dicembre e 2/6/9 gennaio è aperto fino alle ore 20

Piazza Cavallotti nei giorni 8/12/19 dicembre e 6 gennaio tutto il giorno, e aperture pomeridiane dal 9 al 31 dicembre e dal 3 al 5 gennaio

Mercato Centrale nella giornata del 8 dicembre dalle ore 8 fino alle 19, e prolungamento orario nei giorni 21/22/23/24 dicembre fino alle ore 19.

MERCATI NATALIZI

Piazza della Repubblica

Dal 8 al 23 dicembre, con orario 10-21 “Natale in Piazza”, si terrà in piazza della Repubblica il mercatino di Natale organizzato da Labronica Eventi.

Per l’occasione saranno presenti stand di prodotti tipici, formaggi, salumi, food, dolciumi, vin brulé, castagne e articoli da regalo di ogni genere.

Sarà inoltre allestita la casa di Babbo Natale e animazione con spettacoli di artisti di strada. La piazza sarà decorata da abeti.

Piazza Attias

Dal 16 al 23 dicembre 15 banchi di hobbisti animeranno piazza Attias con orario 9 – 20.

Piazza Cavour

La Croce Rossa sarà presente in piazza Cavour con una struttura mobile nei giorni di sabato 11 e domenica 12 dicembre.

Dal 21 al 23 dicembre le associazioni cittadine avranno a disposizione uno stand informativo delle proprie attività.

Colline in festa

Domenica 19 dicembre il quartiere di Colline sarà animato da stand di commercianti e hobbisti durante tutta la giornata e in piazza Damiano Chiesa sarà installata una giostra.

Pista sul ghiaccio

In piazza della Repubblica dal 8 dicembre al 15 gennaio, aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle 21.

Concerto di Natale

Si terrà in Duomo giovedì 23 dicembre alle ore 21 il concerto di Natale con l’orchestra del teatro Goldoni. Di seguito il programma:

Georg Friedrich Händel Messia (selezione)

Antonio Vivaldi Concerto in La min. per oboe e archi RV461

Arcangelo Corelli Concerto grosso per la notte di Natale

Oboe Salvatore Ruggiero

Direttore Gerardo Estrada Martinez

Music Bus per la solidarietà

Domenica 19 Dicembre in Piazza Cavour con orario 11-20 sosterà il “Music bus per la solidarietà” a cura di Autolinee Toscane, insieme al circolo ricreativo aziendale.

Il bus messo a disposizione dall’azienda di trasporti sarà il palcoscenico per l’esibizione dei cantanti dell’Associazione Esegeta Incessante che devolverà il ricavato delle offerte a Telethon.

Mercato delle Vettovaglie (Mercato Centrale)

Otto dicembre di festa per il Mercato delle Vettovaglie (Mercato Centrale), che per l’occasione sarà aperto per l’intera giornata.

In programma una serie di intrattenimenti tra mostre, teatro, musica e premiazioni, dalla mattina al tardo pomeriggio.

Dalle 10 alle 12,30 è prevista l’iniziativa dal titolo “A zonzo per Livorno”. Le maschere del teatro vernacolare livornese, interpretate dal Alessio Nencioni e Aldo Corsi, si muoveranno tra i banchi del mercato per raccontare storie e aneddoti. Presente anche il Corteo storico “La Livornina”.

Si potranno, inoltre, ammirare immagini di Livorno, dal Dopoguerra ad oggi, che rappresentano la città durante le festività. “Livorno com’era nelle festività” il titolo della mostra. Le foto saranno raccolte in 8 pannelli allestiti nelle sale del mercato.

Dalle 16 alle 17,30 uno spettacolo musicale, che si terrà nel salone centrale, diletterà grandi e piccoli. “Natale in allegria” è il titolo della raccolta di canzoni natalizie, operetta e varietà con la partecipazione di Massimo Gentili, Paola Pacelli, Franco Bocci, accompagnati da Stefania Casu alla tastiera e Raffaele Maresca al violino. Presenta Massimiliano Bardocci.

Alle 17,30 accensione della luminaria natalizia all’interno e all’esterno del Mercato delle Vettovaglie alla presenza del sindaco Luca Salvetti e dell’assessore al Commercio e Turismo Rocco Garufo.

A conclusione della giornata, dalle 17,45 alle 18,30 saranno premiati 14 esercenti storici del mercato, ovvero i 14 “Vip” che rappresentano la tradizione e l’evoluzione del commercio all’interno della struttura. Gli esercenti, che riceveranno in dono il Premio Eccellenza Labronica, costituito da una pergamena incorniciata con un messaggio di ringraziamento, sono stati scelti dai cittadini/clienti del mercato delle Vettovaglie con una sorta di referendum tenutosi all’interno della struttura.

NATALE A QUERCIANELLA

Sabato 18 e domenica 19 dicembre la Proloco di Quercianella con il patrocinio del Comune di Livorno e il sostengo del Centro Socio Culturale Quercianella S. Faniglione, ha organizzato due giornate di eventi natalizi.

Sabato alle 14,30 “L’albero della musica”, alla scoperta dei suoni del bosco, escursione laboratorio per bambini

Alle 17,30 musica dal sud America

Domenica alle 10,30 laboratorio per bambini “A colazione con gli elfi”, alle 13 street food alla casa di Babbo Natale. Alle 14,30 “ I segreti degli alberi” escursione laboratorio. Ore 15, baby service laboratori e ricche merende. Alle 16 coro del gruppo Manita “Note di Natale”.

Non mancheranno il mercatino di Natale e cioccolata calda e dolcetti.

Gli eventi si terranno in Piazza Fattori, via Nardini e via dei Macchiaioli.

MEZZI DI TRASPORTO GRATUITI NEL PERIODO NATALIZIO

Autobus gratuito, offerto dal Comune di Livorno, in collaborazione con Autolinee Toscane, nei giorni 8-12-19-24 dicembre (tutto il giorno) e 11-18 dicembre (dalle 15.30;

Bike sharing gratuito dall’8 al 24 dicembre, offerto da Tirrenica Mobilità;

Prima ora gratuita al parcheggio Ex Odeon, dall’8 al 24 dicembre, offerto da Spil.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin