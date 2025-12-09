Home

Natale in pediatria, arrivano i doni del Comandante dei Carabinieri

9 Dicembre 2025

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, d’intesa con l’Azienda USL Toscana nord ovest ed il Presidio Ospedaliero di Livorno, hanno voluto rinnovare un’iniziativa divenuta ormai tradizione facendo una gradita sorpresa ai piccoli degenti del Reparto di Pediatria cittadino portando loro doni e facendo gli auguri natalizi ai piccoli pazienti ed alle loro famiglie, costretti a rimanere nell’ambiente ospedaliero a causa della malattia.

I bambini sono stati coinvolti in un clima festoso grazie anche ai numerosi gadget regalati loro dalle donne e dagli uomini dell’Arma che hanno così voluto testimoniare concretamente solidarietà alle persone meno fortunate in un momento di sofferenza.

A fare gli onori di casa il primario del reparto di pediatria, Roberto Danieli, che, alla presenza di Michela Scarpaci, medico della direzione ospedaliera e del personale in servizio nel reparto, ha ricevuto in un clima di grande cordialità il Colonnello Dario Mineo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Livorno, che, accompagnato da una rappresentanza di militari della caserma di viale Fabbricotti, ha altresì ringraziato i medici e gli infermieri presenti, impegnati in una amorevole, professionale e instancabile assistenza nei confronti di tutti i cittadini.

“Riceviamo sempre con grande piacere – le parole di Roberto Danieli, direttore della Pediatria di Livorno – la visita del Comandante Provinciale, Dario Mineo, e tutta la rappresentanza dei Carabinieri di Livorno che anche in occasione delle imminenti festività natalizie rinnova la vicinanza dell’Arma ai bambini ricoverati nel reparto ai quali farà sicuramente piacere avere questi doni per il grande fascino che l’Arma continua ad esercitare non solo sui più piccoli”.

“È per noi un’opportunità e un privilegio poter essere qui e vivere questi momenti – ha dichiarato il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Dario Mineo – che ci permettono di essere associati a ricordi piacevoli come questo. La mia presenza è legata all’impegno e alle relazioni intessute dai miei predecessori che ringrazio per aver creato questa tradizione che mi impegnerò a portare avanti. Se guardiamo al futuro, non possiamo che pensare ai bambini, tutti i bambini a partire da quelli che stanno vivendo un momento di difficoltà”.

Tra i presenti anche una rappresentanza del personale scolastico impegnato nel reparto. Agli auguri per le festività natalizie si è aggiunto per i bimbi e per le loro famiglie l’auspicio per un tempestivo ritorno a casa.