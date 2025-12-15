Home

Natale in piazza con il plesso Micheli Bolognesi: voci, colori, sorrisi e comunità

15 Dicembre 2025

Una piazza che si riempie di sorrisi: il Natale del plesso Micheli Bolognesi

Una mattinata di festa, colori e voci allegre ha animato il quartiere di Shangai in occasione della festa di Natale del plesso scolastico Micheli Bolognesi, trasformando la piazza in un luogo di incontro e condivisione. Protagonisti assoluti i bambini della scuola dell’infanzia Pippi Calzelunghe, delle primarie Campana e della scuola secondaria di primo grado Fermi, che insieme hanno regalato emozioni autentiche a famiglie e cittadini.

La giornata si è aperta con un giro del quartiere, vissuto come un momento simbolico di partecipazione e appartenenza, seguito dai saluti istituzionali del sindaco di Livorno Luca Salvetti e della vicesindaca con delega all’istruzione Libera Camici, presenti per testimoniare la vicinanza dell’amministrazione al mondo della scuola e alle iniziative che rafforzano il legame con il territorio.

Alla presenza di genitori e parenti, gli alunni del plesso Micheli Bolognesi si sono esibiti cantando canzoni dedicate al Natale, riempiendo la piazza di entusiasmo e creando un’atmosfera semplice ma profondamente sentita. Le voci dei bambini, unite senza distinzione di età, hanno raccontato lo spirito delle feste meglio di qualsiasi parola.

Grande attenzione anche per il mercatino natalizio, organizzato con tre stand: uno curato dalla scuola dell’infanzia Pippi Calzelunghe, uno dalle Campana e uno dalle Fermi. In esposizione addobbi di Natale, biglietti di auguri realizzati a mano, decorazioni e persino piccole capannucce, frutto del lavoro creativo degli alunni.

I lavori dei banbini:

Tutto il materiale è stato messo a disposizione dei presenti a offerta libera. Il ricavato sarà interamente reinvestito nelle attività scolastiche, trasformando la generosità dei partecipanti in nuove opportunità educative per i bambini.

Una mattinata che ha dimostrato come la scuola, quando si apre alla città, sappia diventare cuore pulsante del quartiere; luogo di gioia condivisa e di valori che crescono insieme ai più piccoli.

