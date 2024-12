Home

20 Dicembre 2024

Livorno 20 dicembre 2024 Natale in Zona 1: un ricco programma di eventi a Corea

Dal 21 dicembre al 6 gennaio, fine settimana dedicati alla magia del Natale con musica, giochi ed esibizioni al Parco Baden Powell

Il Consiglio di Zona 1 invita tutti i cittadini a partecipare agli eventi natalizi organizzati presso il Parco Baden Powell nel quartiere Corea di Livorno. Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2025, ogni weekend sarà ricco di attività per grandi e piccoli, con la collaborazione dell’Associazione DuePunti.

La Casa di Babbo Natale sarà aperta dal 21 al 25 dicembre presso la scuola “Volano” Alexander Langer in Via F.lli Gigli, accanto al parco. Babbo Natale sarà presente in alcuni momenti specifici: sabato 21 dicembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00, e lunedì 23 dicembre nel pomeriggio presso la scuola Pian di Rota. I genitori potranno consegnare in anticipo i regali da far consegnare direttamente da Babbo Natale ai propri bambini.

Il programma degli eventi

Sabato 21 dicembre: Inaugurazione dell’evento con esibizioni di skateboard della scuola “Kiss The Rail”.

Domenica 22 dicembre: Cori gospel e musica dal vivo al mattino, mentre nel pomeriggio spazio alla scuola di musica “Harmony”.

Sabato 28 dicembre: Corso di educazione stradale con pista ciclabile per bambini a cura di “GS Carli”.

Domenica 29 dicembre: Esibizioni musicali della scuola “Musicarte” dalle 11:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:00.

Sabato 4 gennaio: Nuovo appuntamento con il corso di educazione stradale per bambini.

Domenica 5 gennaio: La giornata inizia con la banda “Città di Livorno” e una dimostrazione di ginnastica artistica dell’ASD La Pira. Nel pomeriggio torna la musica con la scuola “Harmony”.

Lunedì 6 gennaio: Festeggiamenti per l’arrivo della Befana con i pony.