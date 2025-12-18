Home

Eventi

Natale sul Pontino, il programma completo dell’iniziativa aperta alla cittadinanza

Eventi

18 Dicembre 2025

Natale sul Pontino, il programma completo dell’iniziativa aperta alla cittadinanza

Livorno 18 dicembre 2025 Natale sul Pontino, il programma completo dell’iniziativa aperta alla cittadinanza

Grande festa natalizia in piazza Garibaldi domenica 21 dicembre: “Natale sul Pontino”. Durante tutta la giornata la piazza che si affaccia su uno degli scenari più caratteristici della città sarà animata dalla presenza di un mercatino natalizio solidale e artigianale e da tantissime attività di intrattenimento sia per bambine/i che per adulti. Nella mattinata si svolgerà anche la “Coppa Yoghi” presso la cantina del Pontino San Marco, divertente manifestazione remiera non competitiva, un evento diventato ormai una tradizione della grande famiglia giallorossa. La festa, promossa dal Comitato Pontino San Marco ETS in collaborazione con l’Associazione “La 12°Sedia” e la Sezione Nautica Pontino San Marco e il contributo del Consiglio di Zona 2, nasce dalla sinergia di tante realtà associative e commerciali del quartiere con la partecipazione di bravi artisti. L’Associazione Circuito Urbano Temporaneo proporrà un laboratorio dedicato alla scoperta e condivisione delle tradizioni legate alla festa, intesa come momento di incontro, comunità, narrazione e scambio. Attraverso fotografie, ricette, piccoli documenti, disegni e brevi racconti, verrà costruito un grande pannello collettivo che celebri la ricchezza culturale del quartiere e le molteplici storie che lo abitano. L’attività coinvolgerà persone di ogni età e provenienza, favorendo il dialogo tra generazioni e culture diverse. Ad adulti, famiglie e abitanti del quartiere è stata lanciata una richiesta semplice ma preziosa: “Cerca nella tua memoria un frammento di festa che porti con te.” Le fotografe Giulia Barini e Erika Baggiani di Fucina Garibaldi allestiranno un set dove si potrà farsi fare un ritratto e ricevere la foto stampata sul momento. Durante la mattinata si esibiranno la Corale Pietro Mascagni diretta da Patrizia Freschi con repertorio di canti natalizi e da operetta. A seguire la Gordon Music Academy porterà sul palco un coro di voci bianche e piccoli percussionisti. Sempre durante la mattina l’Associazione Todo Modo Music All ETS intratterrà i più piccoli con la presenza di un trampoliere. Nel pomeriggio proseguirà l’animazione per i bimbi con Saltimbanco Scuola Arte Del Circo ASD e il suo Carrelfo delle bolle di sapone. Saranno inoltre distribuiti cioccolata calda e dolci tradizionali preparati dalle Comunità Straniere della nostra città (Senegal, Bangladesh, Kurdistan, Rep. Domenicana, Georgia, Ucraina). Chiuderà la manifestazione il concerto della tribute band “Gli Anni”.

Durante la festa sarà inoltre annunciato il vincitore del “Premio Vetrina Garibaldi”, un’iniziativa promossa con il coinvolgimento del CCN per valorizzare il commercio di vicinato della zona.

Ecco il programma completo:

9.00-13.00: “Coppa Yoghi” presso la Sez. nautica Pontino San Marco

10.00-19.00: apertura banchi del mercatino natalizio

10.00-18.00: realizzazione dell’Albero della Memoria a cura dell’Associazione Circuito Urbano Temporaneo

10.00-13.00: animazione per i più piccoli con il trampoliere Manolo a cura di Associazione Todo Modo MusicAll ETS

11.00: concerto della Corale Pietro Mascagni con canti natalizi e da operetta

12.00: coro di voci bianche e piccoli percussionisti a cura di Gordon Music Academy

14.00-17.00: set fotografico di Fucina Garibaldi

14.00-17.00: animazione per i più piccoli con le bolle di sapone di Carrelfo a cura di Saltimbanco Scuola Arte Del Circo ASD

16.00: acclamazione del vincitore del “Premio Vetrina Garibaldi”

15.00-18.00: degustazione di dolci dal mondo a cura delle comunità straniere

17.00-19.00: Concerto de Gli Anni