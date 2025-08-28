Home

28 Agosto 2025

Nate 314 tartarughine Caretta Caretta dalla nursery di Rimigliano a San Vincenzo (Video)

San Vincenzo (Livorno) 28 agosto 2025

Le uova si sono schiuse e le piccole tartarughe hanno cominciato la loro “corsa” per tuffarsi in mare. Grandi emozioni, quindi, nella nursery di Rimigliano (San Vincenzo) “dove la natura – è stato scritto anche su un post- ha regalato uno spettacolo unico”. Infatti sono stati tre i nidi che si sono schiusi in contemporanea e fra questi anche quello che era stato trasferito da tartAmare a Rimigliano dalla spiaggetta di Santa Lucia, situata a nord di Castiglioncello, dove una Caretta caretta aveva deposto le uova.

Complessivamente dai tre nidi, e quindi dalla sabbia, hanno fatto capolino decine di tartarughine di cui 257 hanno già cominciato la loro avventura marina. Il dato complessivo pubblicato da tartAmare è di 327 schiuse. Tutti e tre i nidi erano stati traslocati a Rimigliano nelle scorse settimane dai volontari di tartAmare. Il nido di Santa Lucia era stato deposto il 29 luglio, mentre gli altri due presso il Bagno Delfino di San Vincenzo il 30 giugno e il 1° luglio.

Sulla spiaggia di Rimigliano la schiusa delle uova è potuta avvenire in piena tranquillità. Se il nido fosse rimasto a Santa Lucia – è l’esempio che possiamo fare restando all’interno nel nostro territorio comunale – ci sarebbero stati grossi problemi in caso di mare mosso, che invadendo la piccola spiaggia avrebbe trascinato via sabbia e uova.

Ecco a seguire i dati diffusi il 26 agosto 2025 da tartAmare a proposito dei tre nidi trasferiti da Castiglioncello e da San Vincenzo sull’arenile di Rimigliano.

Nido Santa Lucia del 29 giugno 2025

Totale uova: 122

Uova schiuse: 119

Uova non schiuse: 3

Successo di schiusa: 98%

Nido Bagno Delfino del 30 giugno 2025

Totale uova: 117

Uova schiuse: 106

Uova non schiuse: 11

Successo: 91%

Nido Bagno Delfino del 1° luglio 2025

Totale uova: 110

Uova schiuse: 91

Uova non schiuse: 19

Successo: 83%

Totale generale: 349 uova – 327 schiuse – successo medio del 93,7%

I volontari di tartAmare ringraziano tutti coloro che li affiancano, a partire dal WWF Livorno che da anni aiuta l’associazione (con sede nel Grossetano) per quanto riguarda i nidi della Caretta caretta più a nord. Un grazie anche – sempre da parte di tartAmare – ai Comuni di San Vincenzo e Rosignano Marittimo per il supporto e la collaborazione, e a Tuscany Environment.

