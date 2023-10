Home

5 Ottobre 2023

Livorno 5 ottobre 2023 – “Nati per leggere”, nei consultori di Livorno ancora un pieno di mamme, babbi e bambini all’incontro organizzato in occasione della Settimana Allattamento Materno

Genitori e bambini sono accorsi ancora una volta numerosi agli appuntamenti organizzati nella Zona Livornese in occasione della Settimana mondiale dell’allattamento materno (Sam) 2023, evento nato per sensibilizzare sull’importanza dell’allattamento al seno.

Questa volta il “tutto esaurito” si è registrato nei centri socio sanitari “Livorno Est” di Salviano e “Livorno Sud” di Ardenza. Qui il personale dei consultori in collaborazione con l’associazione “Nati per leggere”; ha incontrato mamme, babbi e neonati per diffondere l’abitudine della lettura fin da subito ai bambini.

I prossimi appuntamenti sono fissati per:

oggi, giovedì 5 ottobre, alle ore 16, al consultorio di Collesalvetti, con la tavola rotonda su “Allattamento e lavoro: diritti, opportunità ed esperienze”. Partecipano professionisti dell’équipe consultoriale e delle Pari opportunità di Collesalvetti.

Sabato 7 ottobre, alle ore 11:30, al consultorio Livorno Centro diffusione del programma Nati per Leggere.

In tutti i territori dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono stati organizzati, in stretta sinergia con la Società della Salute locale; i Comuni e il terzo settore, incontri ed eventi.

Il programma completo di “Nati per leggere” è disponibile sul sito dell’Azienda al link https://www.uslnordovest.toscana.it/guida-ai-servizi/204-gravidanza-e-nascita/11053-settimana-mondiale-per-l-allattamento-2023.

