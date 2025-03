Home

Provincia

Isole

Elba

Nave oceanografica Fugro Mercator incagliata all’Isola d’Elba: il video della Guardia Costiera documenta il salvataggio dell’equipaggio

Elba

23 Marzo 2025

Nave oceanografica Fugro Mercator incagliata all’Isola d’Elba: il video della Guardia Costiera documenta il salvataggio dell’equipaggio

Livorno 23 marzo 2025 Nave oceanografica Fugro Mercator incagliata all’Isola d’Elba: il video della Guardia Costiera documenta il salvataggio dell’equipaggio

Nella notte del 22 marzo 2025, la nave oceanografica Fugro Mercator, battente bandiera bahamense, si è incagliata sulla scogliera del promontorio dell’Enfola, situato sulla costa nord dell’Isola d’Elba. L’incidente è avvenuto intorno alle 23:00, mentre l’imbarcazione cercava riparo dalle avverse condizioni meteorologiche.

A bordo della nave si trovavano 11 persone, tra membri dell’equipaggio e personale scientifico. Fortunatamente, tutti sono stati tratti in salvo senza riportare ferite grazie all’intervento tempestivo della motovedetta CP 805 della Guardia Costiera di Portoferraio. Le operazioni di salvataggio sono state coordinate dalla Capitaneria di Porto, che ha risposto prontamente alla chiamata di emergenza. ​

In seguito all’impatto, la Fugro Mercator ha subito danni allo scafo, iniziando a imbarcare acqua, il che ha causato il blackout degli apparati di bordo. Nonostante ciò, non sono stati rilevati sversamenti di carburante o altri agenti inquinanti nel mare circostante. Le autorità competenti hanno avviato indagini per determinare le cause esatte dell’incidente e stanno pianificando le operazioni di recupero dell’imbarcazione.​

La Fugro Mercator è una nave di ricerca scientifica lunga 42 metri, utilizzata per operazioni di monitoraggio dei fondali marini. Al momento dell’incidente, l’imbarcazione era impegnata in attività di rilevamento geofisico nelle acque italiane.

Per ulteriori dettagli sulle operazioni di salvataggio, è possibile visionare il video rilasciato dalla Guardia Costiera, che documenta l’intervento tempestivo e l’evacuazione dell’equipaggio.