Navette gratuite dalla Stazione all’Hub vaccinale al Modigliani Forum

1 Aprile 2021

Livorno, 1 aprile 2021

Da domani, venerdì 2 aprile, su richiesta del Comune di Livorno, CTT, mette a disposizione un autobus navetta gratuito per collegare rapidamente la stazione ferroviaria, ben raggiungibile con i mezzi di linea, all’HUB vaccinale presso il Modigliani Forum.

L’autobus navetta farà servizio ogni quarto d’ora, e, grazie al contributo del Comune, non costerà nulla all’utente.

Il servizio sarà attivo dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, tutti i giorni, compresi i festivi, eccetto il giorno di Pasqua.

Al momento è previsto di garantirlo fino al 30 aprile, con l’idea di prorogarlo se sarà effettivamente valutato utile dai livornesi.

L’assessore alla Mobilità Giovanna Cepparello spiega:

“Abbiamo cercato di facilitare al massimo la fruizione dell’Hub vaccinale, anche per chi non dispone di un’auto

Ringrazio lo staff tecnico di CTT e il Presidente Filippo di Rocca per essersi prodigati insieme agli uffici comunali per trovare una soluzione ottimale in tempi rapidissimi”.

