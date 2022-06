Home

Navi Piombino – “Elba: troppi disservizi”, FI “suona la sveglia al sindaco Zini: basta perdere tempo”

Elba

29 Giugno 2022

Livorno 29 giugno 2022 – Navi Piombino – “Elba: troppi disservizi”, FI “suona la sveglia al sindaco Zini: basta perdere tempo”

“Continuano i disservizi sulla sulla linea Piombino Elba, troppo spesso le navi non partono per motivi di guasto e di mare mosso, la responsabilità è della Regione Toscana che continua a permettere un monopolio scadente sulla tratta.

Portoferraio è l’unico porto che accoglie il 78% di arrivi e partenze da e per Piombino, come Forza Italia chiediamo che il Presidente della conferenza dei sindaci Angelo Zini, Sindaco di Portoferraio, convochi il Presidente dell’autorità di sistema, Luciano Guerrieri, per programmare e verificare lo stato dell’arte e e per poter comprendere come risolvere questi disservizi, naturalmente in concerto con la Regione “Firenze centrica”.

Lavoratori pendolari, residenti dell’ Isola e turisti non possono più essere danneggiati da una gestione assente e cieca.

Chiediamo a tutte le forze politiche sul territorio di fare squadra comune, insieme ai 7 sindaci, per diventare forza compatta in una battaglia che a noi elbani sembra legittima e essenziale.

E’ quanto dichiarano Adalberto Bertucci; Coordinatore Isola d’Elba e Responsabile Dipartimento Politiche Insulare Toscana – Forza Italia e Chiara Tenerini; Coordinatore provinciale Livorno e Responsabile Dipartimenti Toscana – Forza Italia

