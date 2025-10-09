Home

Cronaca

Navi Zim nel porto di Livorno, USB: pronti a dare copertura a tutti i lavoratori portuali che intendono rifiutarsi

Cronaca

9 Ottobre 2025

Navi Zim nel porto di Livorno, USB: pronti a dare copertura a tutti i lavoratori portuali che intendono rifiutarsi

Livorno 9 ottobre 2025 Navi Zim nel porto di Livorno, USB: pronti a dare copertura a tutti i lavoratori portuali che intendono rifiutarsi

La nave Zim Iberia, dopo giorni ferma in rada, ha fatto ingresso nel porto di Livorno e ha iniziato le operazioni di scarico. La stragrande maggioranza dei contenitori erano provenienti dal porto del Piereo.

Come Unione Sindacale di Base, dopo la repentina retromarcia degli altri sindacati, siamo pronti, qualora lo chiedessero i lavoratori interessati, ad estendere la copertura di sciopero a tutte le ditte portuali coinvolte.

Dopo aver ricevuto notizia del ritiro della proclamazione di sciopero, abbiamo iniziato un confronto con gli iscritti e con altri portuali di altre società. Ma soprattutto con il gruppo autonomo portuali di Livorno che in questa battaglia, così come in quella contro il traffico di armi, ha avuto un ruolo centrale.

Per quanto ci riguarda, anche se tutti i portuali o anche uno solo, dovessero decidere di proseguire nel boicottaggio della compagnia israeliana, si deve garantire adeguata copertura di sciopero.

Siamo convinti, altresì, che tale iniziativa deve estendersi anche negli altri porti italiani in modo da essere davvero efficace. Questa sarà la nostra proposta che avanzeremo nelle prossime riunioni nazionali previste a breve.

Concludiamo rispondendo a tutti quei soggetti che sono intervenuti facendo “terrorismo psicologico” dicendo che bisogna fare attenzione ai traffici e all’affidabilità del nostro porto.

Nel nostro scalo sono stati diversi gli armatori che hanno negli anni e periodicamente abbandonato alcuni traffici e alcune tratte. Lo hanno fatto per i loro interessi e per i loro calcoli economici. La Zim è stata una di questi e altri si sono sostituiti. Adesso questi stessi armatori e terminalisti accusano i lavoratori di irresponsabilità ma quando sono stati loro a farlo, magari per esigenze di risparmio, nessuno ha mosso un dito. Siamo noi, a questo punto, a fare un appello alla responsabilità di fronte a migliaia di bambini trucidati a Gaza dallo stato di Israele.

USB Livorno