Navigando con la Ricerca, un viaggio alla scoperta della ricerca scientifica sul mare

8 Settembre 2021

Navigando con la Ricerca

Progetto NET Scienza Insieme aspettando la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori

Le ricercatrici e i ricercatori di ISPRA e CNR – Istituto per la BioEconomia, in

collaborazione con la Lega Navale Livorno, vi invitano a salpare per un viaggio alla scoperta della ricerca scientifica sul mare nella città di Livorno.

Presso gli stand allestiti nella suggestiva cornice dell’anfiteatro dell’Andana degli Anelli/Molo Elba – Porto Mediceo, esporranno:

• L’ISPRA e le indagini marine

• La plastica nemico del mare

• Il plancton: creature minuscole con un compito grandissimo

• Il CNR-IBE con: Un radar amico del mare, metodi e strumenti di ricerca per la salvaguardia e il monitoraggio

• Il riscaldamento globale: curare gli oceani per salvare il pianeta

• Scopri cos’è l’inquinamento luminoso e quali sono gli strumenti per trovare… il buio

Sarà anche possibile salire a bordo della Merope, l’imbarcazione della Lega Navale, e osservare alcuni strumenti di misurazione utilizzati durante le attività di monitoraggio.

L’evento è a cura di CNR, ISPRA, Lega Navale Sez. Livorno con il Patrocinio del Comune di Livorno

Orario: 9 settembre ore 17:00 – 20:00 Dove: Anfiteatro Andana degli anelli – Molo Elba – Porto Mediceo

