30 Giugno 2025

Isola di Pianosa (Livorno) 30 giugno 2025 Navigano dove è vietato: multati nelle acque protette di Pianosa

Con l’avvio della bella stagione, si registra il progressivo incremento di diportisti e fruitori del mare che scelgono le acque dell’Arcipelago Toscano quale meta privilegiata per il periodo estivo, tra cui l’Isola di Pianosa.

L’equipaggio del Battello di Servizio Operativo B.S.O.1205, della GdFSezione Operativa Navale di Portoferraio, in attività di pattugliamento per le finalità di polizia del mare, ha intercettato un’unità da diporto in navigazione all’interno della zona vietata dell’Isola di Pianosa.

A seguito del controllo è emersa la carenza delle necessarie autorizzazioni, comportamento per il quale è prescritta la sanzione amministrativa fino a 1.000,00 euro.

Per il suo elevato valore naturalistico, il mare dell’Isola è classificato come zona 1, fino ad un miglio dalla costa, dall’Ente del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, e in tale area sono vietati sia l’ancoraggio che l’attraversamento.

L’operato del Corpo rientra nell’azione di vigilanza sistematica condotta a tutela dell’ambiente naturalistico e della biodiversità delle aree marine protette, nell’ambito del Protocollo Operativo d’Intesa sottoscritto tra il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Livorno e l’Ente Parco dell’Arcipelago Toscano.

Anche nelle scorse settimane, il costante monitoraggio del mare condotto dalle Fiamme gialle, aveva permesso di individuare e sanzionare un’altra imbarcazione da diporto in navigazione nella zona interdetta dell’Isola di Pianosa.

Le attività condotte rientrano nella funzione concorsuale di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, affidati alla Guardia di finanza, tanto a terra quanto in mare