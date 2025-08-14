Home

Cronaca

Incidente mortale in porto, USB: “criticità segnalate da mesi, salvaguardare la sicurezza, chiediamo un tavolo urgente”

Cronaca

14 Agosto 2025

Incidente mortale in porto, USB: “criticità segnalate da mesi, salvaguardare la sicurezza, chiediamo un tavolo urgente”

Livorno 14 agosto 2025 Incidente mortale in porto, USB: “criticità segnalate da mesi, salvaguardare la sicurezza, chiediamo un tavolo urgente”

USB Livorno: “Segnalate da mesi le criticità della viabilità interna al porto, era solo questione di tempo prima di un incidente”

Il sindacato USB Livorno torna a denunciare con forza le problematiche legate alla viabilità interna all’area portuale, ribadendo che la situazione era stata segnalata già mesi fa alle autorità competenti.

Secondo quanto riportato in una nota, il 14 febbraio 2025 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di USB aveva inviato all’Autorità di Sistema Portuale una segnalazione urgente con oggetto “criticità della viabilità interna”, mettendo in evidenza rischi concreti nell’accesso al Molo Italia, anche in presenza di crocieristi.

Nella comunicazione, si sottolineava la presenza di interferenze tra più cicli di lavoro e una strozzatura strutturale nell’accesso, aggravata da scarsa o assente segnaletica stradale, elementi che – secondo USB – aumentano il pericolo di collisioni. Contestualmente, il sindacato chiedeva un intervento urgente, rendendosi disponibile anche a un sopralluogo congiunto.

Un nuovo sollecito era stato inviato il 6 marzo 2025, ma – sostiene USB – “era purtroppo solo questione di tempo prima che si arrivasse a un incidente mortale”. Per il sindacato, il problema della promiscuità e delle interferenze tra traffico turistico e operazioni portuali “non è più rimandabile” e riguarda tanto i lavoratori quanto i visitatori.

USB punta il dito contro l’assenza di interventi strutturali, parlando di “seri dubbi sulle responsabilità indirette” della tragedia e criticando l’uso delle condizioni fisiche degli spazi portuali come “pretesto per non agire”.

La priorità, ribadisce il sindacato, deve essere “salvaguardare la sicurezza e l’incolumità delle persone, prima ancora delle esigenze di produttività e velocità nella movimentazione di merci e turisti”.

Per questo, USB chiede che AdSP, Prefettura, Comune e ASL convochino con urgenza un tavolo di confronto, con la presenza di RLS e organizzazioni sindacali, per definire interventi immediati a tutela di tutti.

Incidente mortale in porto, USB: “criticità segnalate da mesi, salvaguardare la sicurezza, chiediamo un tavolo urgente”