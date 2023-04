Home

Collesalvetti

6 Aprile 2023

“Necessario a Collesalvetti come in tutta la Toscana, mantenere l’ambulanza con medico a bordo. A rischio la salute dei cittadini”

Livorno 6 aprile 2023 – Amadio e Torselli (FDI): “Necessario a Collesalvetti come in tutta la Toscana, mantenere l’ambulanza con medico a bordo. A rischio la salute dei cittadini”

Presentata interrogazione in Consiglio regionale dal Capogruppo di FdI Francesco Torselli.

Abbiamo appreso che , nel Comune di Collesalvetti, non sarà più disponibile il servizio di ambulanza con medico a bordo.

La riorganizzazione regionale della sanità priva, dunque, anche questo territorio di ulteriori servizi essenziali.

La presenza di un medico a bordo, invece, è essenziale se si considera che il Comune di Collesalvetti , non soltanto non è vicinissimo agli ospedali di Livorno e di Pisa, ma, con le sue frazioni, si estende su un territorio vasto e con abitazioni lontane dai centri.

La sinistra al governo della Toscana sta portando avanti ,da anni , un’opera di smantellamento del Sistema Sanitario Regionale e la riforma dell’emergenza-urgenza rientra in questo drammatico quadro.

Abbiamo presentato una interrogazione in Consiglio regionale e auspichiamo che la Regione Toscana ci ripensi”, lo dichiarano , congiuntamente, il Capogruppo Francesco Torselli ed il dirigente nazionale di FdI Marcella Amadio.

“Per legge, un sindaco è la massima autorità sanitaria locale – aggiunge Amadio – dovrebbe prendere più a cuore questo problema, essere il portavoce delle esigenze del territorio. Con la salute dei cittadini non si scherza”.

È auspicabile che , per Collesalvetti, venga mantenuta l’ambulanza con medico a bordo che possa, così, avere tempi rapidi di risposta per gli interventi di emergenza- urgenza.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Francesco Torselli presenterà una interrogazione in merito

