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Cronaca

Nedo Mattei nuovo centenario livornese

Cronaca

28 Maggio 2026

Nedo Mattei nuovo centenario livornese

Livorno 28 maggio 2026 Nedo Mattei nuovo centenario livornese

Oggi, giovedì 28 maggio, Livorno festeggia Nedo Mattei che taglia il traguardo dei 100 anni.

Nato a Livorno, Nedo ha trascorso gran parte della sua vita lavorando come portuale. Successivamente ha trasformato la sua passione per la cucina in un’attività, aprendo il ristorante “Il Tritone” in via Malta, nel quartiere di San Jacopo.

Sposatosi giovanissimo, ha avuto due figlie, Eliana e Patrizia. Ha una nipote, Helga, e un bisnipote, Samuele, di 26 anni.

Fino allo scorso anno non rinunciava alle sue abitudini quotidiane: una passeggiata fino al circolo vicino casa oppure un caffè sul lungomare. Oggi le sue uscite si sono diradate, ma la sua mente resta brillantissima. Trascorre le sue giornate informandosi tramite la tv e i giornali e continua a leggere senza l’aiuto degli occhiali, dettaglio che sorprende ancora amici e familiari.

I festeggiamenti ufficiali per questo compleanno secolare si terranno sabato 30 maggio, nei locali del circolo che ha frequentato per tanti anni. Parenti e amici si ritroveranno attorno a lui per condividere un momento di gioia e spegnere insieme le cento candeline.

Il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare al festeggiato una scatola di dolci con gli auguri della città.