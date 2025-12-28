Home

Negare il patrocinio a chi è in debito col Comune, respinta mozione del gruppo misto

28 Dicembre 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 28 dicembre 2025

Il Gruppo Misto del Consiglio comunale punta il dito contro una decisione della maggioranza guidata dal sindaco Daniele Marabotti, giudicata incomprensibile e politicamente discutibile. Durante il Consiglio comunale del 23 dicembre, la maggioranza ha infatti bocciato una mozione che chiedeva di non concedere più il patrocinio comunale a soggetti in debito con il Comune.

La proposta, presentata presentata dai due esponenti del gruppo misto Alessio Lampredi e Roberta Ferretti, mirava a modificare l’attuale regolamento sul patrocinio, escludendo persone fisiche, società o associazioni che risulterebbero morose rispetto a tributi e oneri comunali come Tari, Imu, affitti o altre pendenze economiche.

Il patrocinio comunale, pur non prevedendo contributi economici diretti, rappresenta comunque un riconoscimento ufficiale dell’ente e consente ai beneficiari di usufruire di agevolazioni concrete, come il dimezzamento delle spese di pubblica affissione e l’uso gratuito dei canali di comunicazione istituzionali per promuovere gli eventi organizzati.

Secondo il Gruppo Misto, la bocciatura della mozione lascerebbe intendere che la Giunta sarebbe disposta a concedere una sorta di “medaglia” anche a chi non avrebbe ancora saldato debiti rilevanti con il Comune. Una scelta che viene definita paradossale e difficilmente giustificabile sul piano dell’equità e del buon senso amministrativo.

«Nella vita quotidiana – sottolineano i consiglieri – si danno forse premi a chi deve ancora dei soldi?», una domanda che sintetizza la critica politica rivolta all’Amministrazione.

Il Gruppo Misto ribadisce come il patrocinio dovrebbe rappresentare un segnale di correttezza e rispetto delle regole, e non essere concesso indiscriminatamente, soprattutto a fronte di situazioni debitorie ancora aperte.