Negli edifici pubblici di Rosignano postazioni dedicate all’allattamento

4 Giugno 2021

Approvata mozione di FdI

Livorno 4 giugno 2021

Fratelli d’Italia per le mamme ed i bambini di Rosignano

Fratelli d’Italia ha presentato nell’ultimo Consiglio Comunale, una mozione che ha impegnato il Sindaco e la Giunta alla realizzazione, nell’ambito degli edifici pubblici di diretta gestione, di postazioni dedicate all’allattamento materno dotate di idoneo arredamento e comprensive di fasciatoio; la mozione contiene anche l’esortazione a sensibilizzare la nostra Comunità alla cultura dell’allattamento al seno materno.

Fratelli d’Italia esprime grande soddisfazione per l’accoglimento all’unanimità della propria mozione, con un testo risultato di un emendamento concordato con i Gruppi Consiliari di maggioranza, ed auspica che il Sindaco e la Giunta diano concreta e rapida attuazione alla realizzazione degli “ANGOLI DELLE MAMME E DEI BAMBINI”.

Noi pensiamo che la tutela della maternità (e, ovviamente, della paternità) sia compito primario della Politica e che tale compito debba trovare concreta attuazione anche con piccoli gesti, come quello compiuto dal nostro Consiglio Comunale.

La mentalità secondo cui l’ipotesi di avere dei figli viene vissuta come una limitazione sociale deve essere contrastata in ogni modo, rimuovendone le cause, vicine e lontane, con fatti e provvedimenti concreti.

La piccola affermazione politica ottenuta con l’approvazione di questa mozione non la consideriamo nostra ma la dedichiamo, aldilà delle appartenenze politiche, a tutte le mamme ed a tutte le famiglie della nostra Comunità

Stefano Scarascia – Consigliere

Fabio Niccolini – Consigliere

