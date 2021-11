Home

23 Novembre 2021

Negozi e appartamenti al posto del Ciucheba, pubblicata variante al Piano Operativo per la riqualificazione

23 Novembre 2021

Rosignano Solvay (Livorno) 23 novembre 2021

Sul sito istituzionale del Comune di Rosignano Marittimo è stata pubblicata una variante semplificata al Piano Operativo per la riqualificazione dell’ex “Ciucheba”; al fine di realizzare una struttura polifunzionale nella frazione di Castiglioncello, via della Pineta, angolo Lungomare Cristoforo Colombo.

Tale proposta di variante, che sarà discussa durante la seduta di dicembre del Consiglio Comunale, è finalizzata alla riqualificazione dell’immobile, da anni in stato di abbandono, con lo scopo di recuperare la volumetria esistente per la realizzazione al piano terra ( piano passeggiata Lungomare Cristoforo Colombo) di attività commerciali, come ristoranti, bar, ecc. (come previsto dall’attuale previsione) e al primo e secondo piano di unità immobiliari residenziali da utilizzare anche come casa e appartamenti per vacanze, per un massimo di 10 unità immobiliari di almeno 60 metri quadrati ciascuna.

La realizzazione del nuovo fabbricato avverrà mediante un intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistente nella demolizione e contestuale ricostruzione senza aumento della volumetria esistente.

L’intervento si configura come intervento di sostituzione edilizia (nuova costruzione) e dovrà essere realizzato secondo i principi dell’edilizia sostenibile, con i pannelli fotovoltaici che dovranno essere del tipo integrato ( nella copertura, nella facciata, con funzione di tetto o copertura integrati nelle superfici piane, nelle tende orizzontali o alla veneziana, in strutture che producono ombra, etc..) e non essere visibili dallo spazio pubblico.

Dovranno inoltre essere rispettati i requisiti minimi di leggi e regolamenti vigenti in materia di prestazioni energetiche e degli edifici a “energia quasi zero”.

Sul sito del Comune di Rosignano, oltre alla variante semplificata al Piano Operativo, è stato pubblicato anche anche un modulo online attraverso il quale i cittadini potranno offrire contributi, proposte o osservazioni.

