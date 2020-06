Home

Negozi e post-covid, il problema delle collezioni primaverili invendute e l’affitto

10 Giugno 2020

Livorno 10 giugno 2020 – Edy, titolare di un negozio di abbigliamento e accessori a Livorno, ci racconta l’economia e le condizioni di lavoro per chi ha riaperto dopo mesi di stop dovuti al coronavirus. “Abbiamo in negozio tutto l’invenduto primaverile che avevamo già acquistato. Abbiamo dovuto ricomprare l’estivo”. “C’è poi il problema degli affitti. Io pago 920 euro di affitto al mese: moltiplica per i tre mesi di chiusura e considera che il contributo del 60% statale è in credito d’imposta, quindi scontato dalle tasse future. Ma il problema è pagare l’affitto adesso. Se chiudiamo non abbiamo alternative per vivere”. “Le vendite? Prima stavamo ritti con i fili, adesso siamo proprio sdraiati”. “Ci serve un aiuto dal Comune”.