Negozianti e post-covid, “Per ripartire servono soldi a fondo perduto”

10 Giugno 2020

Livorno 10 giugno 2020 – Economia e Post-Covid a Livorno.

Davide, titolare di un negozio di abbigliamento, ha riaperto il 26 maggio e tira un bilancio di questi ultimi giorni.

“Pochi e sporadici clienti.

Faccio uno scontrino al giorno se va bene.

Non battoscontrini, ho il registratore di cassa elettronico ed il fisco chiama per sapere se ho riaperto

600 euro al mese sono un’offesa e i 25mila euro non sono a fondo perduto. Qui se non si incassa non si paga. Siamo tristi”.

“Servono soldi a fondo perduto per rimetterci in sesto dopo tre mesi di chiusura con le spese che correvano”.