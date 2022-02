Home

28 Febbraio 2022

Negoziati Ucraina-Russia: le delegazioni rientrano, programmato altro incontro

28 febbraio 2022

Ucraina: Si sono c onclusi i negoziati Kiev-Mosca. Il Cremlino, prossimi colloqui al confine Polonia-Bielorussia e Si terranno nei prossimi giorni.

Le delegazioni tornano nelle rispettive capitali per consultazioni

“Abbiamo trovato alcuni punti su cui è possibile trovare un terreno comune”, ha detto il negoziatore russo Vladimir Medinsky, citato da Interfax.

“La cosa più importante è che abbiamo concordato di continuare il processo negoziale e il prossimo incontro avverrà nei prossimi giorni al confine polacco-bielorusso. C’è un accordo”

I negoziati proseguiranno al confine tra Polonia e Bielorussia, fa sapere il Cremlino, citato dalla Tass. Secondo il negoziatore di Mosca, i colloqui si terranno “nei prossimi giorni”.

Mentre intorno al tavolo allestito dal governo di Minsk si svolgevano le prime schermaglie negoziali, al telefono con il presidente francese Macron, Putin dettava le sue condizioni per far tacere le armi ed arrestare l’avanzata dei carri armati verso Kiev: Ucraina neutrale e riconoscimento della Crimea come territorio russo.

