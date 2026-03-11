Home

Nel bosco con droga e armi da taglio: arrestato pusher con katana e roncola

11 Marzo 2026

Livorno 11 marzo 2026

I Carabinieri della Stazione di Venturina Terme, in collaborazione con i colleghi del NORM della Compagnia di Piombino, hanno arrestato un uomo in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’ arrestato, un 39enne di origini del nord Africa, è stato individuato a seguito di un mirato servizio effettuato in zona boschiva, dove erano stati segnalati movimenti sospetti.

Il lavoro degli uomini dell’Arma ha permesso di cogliere il sul fatto il 39 nordafricano che, alla vista dei carabinieri, ha tentato di darsi alla fuga.

Fermato dai militari, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish e circa 65 di cocaina, oltre a 670 euro in contanti, due cellulari e armi da taglio il cui porto è illegale (una katana e una roncola).

Una volta recuperato lo stupefacente, i militari hanno esteso i controlli nell’area circostante e hanno rilevato la presenza di un bivacco, verosimilmente utilizzato dal soggetto fermato per il compimento dell’attività di spaccio, visto anche il rinvenimento di materiale idoneo al confezionamento di dosi. Tutto quanto rinvenuto nella disponibilità del 39enne, peraltro irregolare sul territorio nazionale, dove è risultato senza fissa dimora, è stato sequestrato.

L’arrestato è stato ristretto presso la casa circondariale di Livorno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Livorno in attesa del rito di convalida, a seguito della quale il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.

L’operazione rientra nel quadro delle continue attività di contrasto al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti condotte dall’Arma dei Carabinieri sul territorio provinciale