Home

Eventi

Nel cuore della Venezia torna il festival della birra artigianale

Eventi

21 Maggio 2025

Nel cuore della Venezia torna il festival della birra artigianale

Livorno 21 maggio 2023 Nel cuore della Venezia torna il festival della birra artigianale

Sei birrifici artigianali italiani e tre dall’estero, incontri e laboratori, menù dedicato, musica e masterclass. Tutto nella cornice degli Scali delle Ancore, nel cuore de La Venezia

Torna il festival dedicato alla birra artigianale a Livorno, il primo e unico nato in città. L’Hop Summer Fest presenta la sua sesta edizione, che si svolgerà da venerdì 23 a domenica 25 maggio all’interno e nella zona esterna del Bad Elf pub, sugli Scali delle Ancore, lungo i canali medicei con vista sulla Fortezza Vecchia e sul tramonto, nella cornice del vecchio quartiere La Venezia di Livorno.

Saranno presenti 6 birrifici artigianali italiani e 3 ospiti da Irlanda, Franconia e Belgio, ognuno con il proprio stand dove sarà possibile parlare direttamente con i produttori facendosi guidare fra le birre artigianali presenti.

La cucina del Bad Elf avrà un menù dedicato con stuzzichini e piatti internazionali con servizio al tavolo, spaziando dalle specialità britanniche, tedesche, al Tex-Mex. Ogni sera ci saranno ospiti del mondo della birra e del food, con incontri e laboratori.

Anche quest’anno l’Hop Summer Fest utilizzerà gli speciali bicchieri di materiale ecosostenibile riutilizzabile con una struttura simile al vetro. L’evento, ad accesso libero, partirà ogni sera dalle ore 18. Questi i Birrifici presenti per la sesta edizione: Birrificio Mostodolce (Vaiano, Prato), Birrificio La Buttiga (Piacenza), Birrificio Degged (Livorno), Birrificio Birrante (Uliveto Terme – PI), Birrificio Toptà (Montecarlo – LU), Birrificio Rethia (Vallelaghi – TN), De Halve Maan (Bruges, Belgio), Hope Beer (Dublino, Irlanda), Spessart Brauerei (Spessart, Franconia, Germania).

Il programma degli eventi che animeranno la tre giorni nel cuore de La Venezia è così articolato:

venerdì 23 maggio, alle ore 20 (partecipazione gratuita) appuntamento con “Meet the brewer”, incontro con Wim De Jongh, uno dei fondatori del birrificio Hope Beer di Dublino; a seguire djset con Rey DJ. Sabato 24, sempre alle ore 20, “Meet the Brewer”, incontro a partecipazione gratuita con Roland Dutoit, Export manager della birreria belga De Halve Maan e Oliver Heitjans, direttore generale del birrificio Spessart, Franconia, Germania. A seguire, dalle 21.30 alle 23 saremo in compagnia di Manuel Bellucci, dopo il successo di Robetta Party, con Interviste e Intesa Vincente, nonché il djset di Stefano.

Domenica 25 maggio si partirà alle 17.30 con AperiBirra e Djset a cura di Rey DJ, quindi alle 18.30 via alla Masterclass (3 Finger food abbinati a 3 birre): giocheremo ad abbinare 3 birre artigianali con altrettanti finger food creati dalla Chef del Bad Elf Pub Virginia Sardi. Ognuno con un tema e una tecnica di pairing diversa, per valorizzare al meglio la birra e il cibo. A condurre la Masterclass ci sarà Renato Nesi (docente, consulente, responsabile Unionbirrai Beer Taster Toscana, giudice birrario) con i finger food preparati da Virginia Sardi (cuoca e food blogger, alias Virgy’s Kitcken).

La partecipazione alla Masterclass ha un costo di 8 euro ed è necessaria la prenotazione.



La terza e ultima giornata di Hop Summer Fest 2025 proseguirà in questo modo: alle ore 20 “Meet the brewer”, incontro con Roland Dutoit, Export manager della birreria belga de Halve Maan (partecipazione gratuita); dalle 21.30 alle 23 di nuovo in compagnia di Manuel Bellucci, dopo il successo di Robetta Party, con Interviste e Intesa Vincente; e dalle ore 21 via al djset con Stefano ed Edoardo Gailli.

Nel cuore della Venezia torna il festival della birra artigianale