Nel parco di Quercianella nuova area giochi inclusiva 

29 Maggio 2024

Nuove aree giochi inclusive, al via l’intervento al parco di Quercianella

È previsto per oggi, mercoledì 29 maggio, al parco giochi di Quercianella, l’inizio dei lavori di smontaggio delle vecchie strutture ludiche. Successivamente saranno eseguite le opere preparatorie in vista della realizzazione della nuova pavimentazione antitrauma e della posa dei nuovi giochi inclusivi.

La nuova area giochi sarà realizzata con materiali analoghi a quelli della struttura attuale, ormai vetusta. L’intervento, curato dall’ufficio Progettazione e Qualificazione spazi pubblici del Comune di Livorno, richiederà una ventina di giorni lavorativi.

Di questo stesso appalto, per il quale l’Amministrazione ha stanziato 59mila euro, fa parte anche il ripristino dell’area giochi inclusiva alla Terrazza Mascagni, ubicata nell’area a verde in prossimità dell’Acquario, che era stata interdetta per motivi di sicurezza dopo la rottura del ponte tibetano in legno. Il ponte è stato riparato la scorsa settimana e l’area giochi è stata riaperta.

Entro la fine di questa settimana è inoltre prevista la fornitura e la posa delle nuove strutture ludiche per il parco Masini, dove un incendio di probabile origine dolosa aveva irrimediabilmente compromesso nei mesi scorsi il gioco principale, costituito da due torrette con scivolo.

Per quanto riguarda l’ultimo intervento compreso in questo appalto, il ripristino della pavimentazione antitrauma dell’area ludica sul lato est di piazza Attias (davanti al negozio di giochi), i lavori partiranno nella seconda metà di giugno, in quanto c’è stato un ritardo nella consegna dei materiali. Questa area giochi di 100 mq era stata realizzata nel 2022 con pavimentazione in mattonelle antitrauma in gomma riciclata con al centro un gioco in gomma resinata a forma di gatto, ma per motivi di sicurezza tutta l’area è al momento interdetta alla frequentazione dei bambini dopo i danneggiamenti prodotti dai vandali.

Parallelamente vanno avanti i lavori, partiti a metà aprile, relativi all’altro appalto da 163mila euro per aree giochi inclusivi e aree fitness nei parchi cittadini.

Per la prossima settimana è atteso l’arrivo dei materiali per le pavimentazioni che andranno a completare la opere già realizzate nel parco di via Tiberio Scali, di fronte alle scuole Fattori, e per l’area pallacanestro di via Silvestro Lega. Attualmente la ditta sta scavando in via Torino, dove sta per sorgere una nuova area giochi inclusiva ed un piccolo circuito per bici MTB. Successivamente il cantiere si sposterà nel parco di via Costanza, dove è prevista una nuova area giochi e fitness.