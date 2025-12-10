Home

10 Dicembre 2025

Livorno 10 dicembre 2025 Nelle mense scolastiche arriva il menù di Natale

Proseguono anche le valutazioni dei piccoli utenti: a novembre il gradimento medio dei piatti è stato 3,2 su 5

Livorno, 9 dicembre 2025 – Giovedì 18 dicembre i bambini dei nidi, delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie potranno gustare lo speciale “Menù di Natale”: pasta al forno, patate stick e salsicce di tacchino e pollo (bocconcini di tacchino per il Nido), e, per concludere in dolcezza, il più amato dei dessert delle feste: il pandoro. Un’occasione perfetta per chiudere l’anno scolastico con un menù che rappresenta già un assaggio di festa e magia natalizia.

Nelle mense scolastiche proseguono anche, con grande partecipazione, le valutazioni da parte dei piccoli utenti. Nel mese di novembre la mensa registra un gradimento medio di 3,2/5. Il “Menù della Toscana”, proposto lo scorso 27 novembre in occasione della Festa della Toscana, risulta il più apprezzato, con pasta e fagioli, pollo alla cacciatora, olive al pomodoro e deliziosi cantuccini al cioccolato.

I primi piatti ottengono un 3,4/5 mentre i secondi piatti raggiungono complessivamente un 3,2/5, la scaloppina di pollo al limone è risultato il secondo piatto migliore (3,8/5). I contorni raggiungono una media di 2,5/5: le olive al pomodoro raggiungono il punteggio più alto (2,9/5).

I piatti più graditi del mese sono stati fusilli all’olio, pizza margherita e le immancabili patate arrosto. La combinazione di menù preferita: passato di verdure e legumi con riso, pizza margherita e frutta fresca.

