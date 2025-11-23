Neopatentato fermato per guida in stato di ebbrezza: un’ora dopo è di nuovo al volante

Home

23 Novembre 2025

Notte di controlli intensi all’Isola d’Elba, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno svolto un servizio straordinario tra l’1 e le 7 del mattino, concentrato sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno denunciato tre automobilisti elbani sorpresi al volante con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, valore che fa scattare la denuncia penale. I riscontri, compresi tra 0,94 e 1,37 g/l, hanno portato al ritiro immediato delle patenti mentre i veicoli sono stati affidati a persone idonee alla guida.

A sorprendere maggiormente è stato però un episodio riguardante un giovane neopatentato, inizialmente controllato e sanzionato per guida in stato di ebbrezza con un tasso di 0,58 g/l. Come previsto, la sua patente è stata ritirata e l’auto lasciata sul posto in attesa che un conducente autorizzato la recuperasse.

Un’ora più tardi, gli stessi carabinieri hanno però notato lo stesso giovane nuovamente al volante della stessa vettura. Fermato per un secondo controllo, presentava ancora un valore positivo all’alcoltest (0,36 g/l) e soprattutto guidava nonostante la patente fosse già stata sospesa.

Per lui è scattata quindi una nuova contestazione: guida con patente sospesa, che ha portato al sequestro del veicolo e all’avvio della procedura per la revoca del documento di guida, come previsto dalla normativa vigente.

Il servizio coordinato dell’Arma, spiegano i carabinieri, proseguirà anche nelle prossime settimane per garantire maggiore sicurezza sulle strade dell’isola, soprattutto nelle fasce orarie più sensibili.