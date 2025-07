Home

Cronaca

Neopatentato livornese fermato con un tasso alcolemico tre volte oltre il limite

Cronaca

25 Luglio 2025

Neopatentato livornese fermato con un tasso alcolemico tre volte oltre il limite

Rosignano Marittimo (Livorno) 25 luglio 2025 Neopatentato livornese fermato con un tasso alcolemico tre volte oltre il limite

Nella zona di via della Pineta, i Carabinieri hanno fermato un neopatentato di 18 anni, residente a Livorno, durante un controllo alla circolazione stradale. Il giovane è risultato alla guida della propria auto con un tasso alcolemico pari a 1,54 g/l, ovvero oltre tre volte superiore al limite previsto dalla normativa per i neopatentati.

Alla luce di quanto accertato, i militari hanno provveduto a ritirare immediatamente la patente di guida, avviando le procedure previste per le violazioni in materia di guida in stato di ebbrezza.

Il caso rientra nell’ambito dei controlli messi in atto sul territorio per garantire maggiore sicurezza stradale, soprattutto nei fine settimana e nelle zone a maggiore afflusso di giovani e villeggianti.