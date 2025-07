Home

Neopatentato sorpreso alla guida con un tasso alcolito tre volte il consentito

3 Luglio 2025

Piombino 3 luglio 2025

I Carabinieri della Stazione di Piombino hanno denunciato un automobilista sorpreso positivo all’alcoltest.

In particolare un 20enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per un controllo stradale mentre era al volante di un’utilitaria.

Alla luce del singolare contegno del giovane conducente, titolare di patente da meno di tre anni in ragione della sua età, e per le forti esalazioni vinose provenienti dall’abitacolo, i carabinieri hanno effettuato un alcoltest rilevando un tasso alcolemico oltre il triplo rispetto al limite di legge (1,74 gr/l). Il neopatentato è stato pertanto denunciato per guida in stato di ebbrezza, con il contestuale ritiro della patente.