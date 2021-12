Home

21 Dicembre 2021

“Nessun accordo trovato con MT Logistica, in partenza 25 lettere di licenziamento”

Livorno, 21 dicembre 2021

MT Logistica, in partenza le lettere di licenziamento per i 25 dipendenti.

Giuseppe Gucciardo, segretario generale Filt-Cgil provincia di Livorno: “Nessun accordo trovato”

Nei prossimi giorni i 25 dipendenti della MT Logistica operativi presso il piazzale di via Firenze riceveranno purtroppo le lettere di licenziamento. C’era tempo fino a oggi per sperare in un finale diverso e cercare di raggiungere un’intesa con l’azienda per salvare i posti di lavoro. Tutti i tentativi di mediazione sono però purtroppo stati vani: i vertici della MT logistica sono infatti stati irremovibili e non sono stati disposti a fare nessun passo avanti. Il licenziamento adesso diventerà effettivo e per questi lavoratori si aprirà pertanto la strada della Naspi.

MT Logistica aveva aperto la procedura di licenziamento collettivo a fine settembre, dichiarando di voler recedere dal contratto di appalto stipulato con la Bertani Trasporti per la movimentazione di auto in quanto non ritenuto più sostenibile. Anche gli appelli al committente affinchè facesse la propria parte per modificare e dunque rendere più sostenibile l’appalto sono caduti nel vuoto. Tutto ciò è inaccettabile. La città di Livorno non può permettersi di perdere altri posti di lavoro. Adesso ci appelliamo alla Bertani Trasporti affinchè apra un tavolo di confronto con il sindacato e le istituzioni locali per valutare la possibilità di internalizzare questi 25 lavoratori all’interno del proprio ciclo produttivo. Non è giusto che siano sempre i lavoratori a pagare.

