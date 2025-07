Home

Attualità

Netanyahu, corridoi aperti di giorno ma Pirata di notte: “Onu smetta di incolparci”

Attualità

27 Luglio 2025

Netanyahu, corridoi aperti di giorno ma Pirata di notte: “Onu smetta di incolparci”

Lavaggio dell'immagine e distrazione di massa?

27 luglio 2025 Netanyahu, corridoi aperti di giorno ma Pirata di notte: “Onu smetta di incolparci”

Hanno dell’allucinante le dichiarazioni di um uomo che governa uno stato accusato di crimini di guerra dalle Nazioni Unite

Netanyahu vuol far passare lo Stato Israeliano e i suoi cittadini come Santi, quando Santi non sono ed ha messo in moto la macchina della pulizia dell’immagine.

Ma veniamo ai fatti:

Il governo di Israele nella Striscia di Gaza ha disposto la ripresa degli aiuti e annunciato tregue umanitarie per facilitarne la distribuzione: le Idf attueranno un cessate il fuoco da stamani (27 luglio) a stasera in diversi centri abitati dell’enclave palestinese. E nella notte hanno addirittura annunciato di aver già effettuato il lancio di pacchi di cibo

E’ per queste ragioni che Netanyahu ha chiesto alle Nazioni Unite di; smettere di incolpare il suo governo per la situazione umanitaria a Gaza dopo l’apertura di percorsi sicuri per il passaggio degli aiuti da parte dell’esercito

Peccato che Netanyahu quale capo del governo e responsabile delle forze armate, la sera si “diverta a giocare ai pirati” in acque internazionali (intorno alle 22.30 del 26 luglio) le forze dell’IDF hanno abbordato il peschereccio Handala che portava medicinali e giocattoli per i bambini di Gaza. Di Handala, del suo carico e dei 21 membri tra cui due italiani al momento non si sa più nulla.

Dal momento che Netanyahu e i suoi “scagnozzi” (i marines dell’IDF) questa volta sono stati sputtanati (si sputtanati) in diretta mondiale tramite la diretta streeming dal peschereccio che ha fatto vedere l’inseguimento, l’abbordaggio e il sequestro delle 21 persone a bordo.

Molto probabilmente si è messa nuovamente in moto la macchina del lavaggio dell’immagine e della distrazione di massa. Molto probabilmente Netanyahu avrà pensato: ieri ho fatto il pirata e mi hanno beccato? Poco importa a distanza di 7 ore apro i corridoi così tutti sapranno che siamo uno stato buono e distogliamo l’attenzione “dal fattaccio”

In più con l’operazione “smacchia e distrai” ha avuto anche il coraggio di dire alle Nazioni Unite di smettere di incolpare il suo governo per la situazione umanitaria a Gaza. Per chi pensa ancora che Netanyahu sia un Santo o un martire, forse è l’ora che guardi anche l’altro lato della medaglia, vedi:

Bombe e spari su basi Unifil e dichiarazioni vi dovete spostare più in là

Bombe su bambini e popolazione a Gaza mentre vanno a raccogliere l’acqua (il missile è stato un errore)

oppure il missile sulla chiesa cattolica a Gaza (anche quello è stato un errore)

Questi tre esempi sono solo alcuni, gli ultimi, sommate tutti gli errori, distrazioni, atti di pirateria internazionale, le accuse del rapporto sui diritti Umani di Francesca Albanese e forse vedrete la faccia del diavolo al posto di quella del santo

Aggiungiamo all’articolo tanto per cronaca questo screenshot con data odierna e video sole 24ore e QN dove si annuncia la morte di 38 palestinesi uccisi mentre erano in attesa di aiuti

Netanyahu, corridoi aperti di giorno ma Pirata di notte: “Onu smetta di incolparci”