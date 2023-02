Home

Sport

Rugby

Netto successo esterno degli under 15 dei Lions

Rugby

6 Febbraio 2023

Netto successo esterno degli under 15 dei Lions

Livorno 6 febbraio 2023

Netta l’affermazione esterna colta dagli under 15 della LundaX Lions Amaranto nel derby della provincia. Sul terreno ‘Falchini’, contro i padroni di casa del Rosignano, nel match giocato in questo sabato pomeriggio di inizio febbraio e valido per la 12° giornata del campionato regionale di categoria (fase consolidamento), gli amaranto si sono imposti in scioltezza, 14-69.

Due le mete dei solvaini, undici quelle degli ospiti. Gli allenatori della LundaX Lions Amaranto Emanuele Bertolini e Valerio Ubaldi, nella circostanza, intendono pubblicamente ringraziare, per il concreto appoggio offerto nell’occasione, l’ex trequarti della nazionale – 30 caps in azzurro – Fabio Gaetaniello.

Nel campionato regionale non viene stilata una vera classifica generale, ma ogni singolo incontro viene omologato con il classico sistema del punteggio australe.

È evidente come nella partita del ‘Falchini’, la LundaX Lions Amaranto abbia ottenuto il massimo: i cinque punti (successo e bonus-attacco, in ghiaccio ben presto). Nessun punto per il Rosignano.

Al di là delle statistiche, il dato saliente è relativo alla crescita di tutti i componenti di questa squadra, capace di allenarsi con grande puntiglio – raro nella categoria – nel corso della settimana.

Per gli amaranto, tre mete di Ubaldi, due di Montino, due di Palmerini ed una a testa di Del Nista, Botti, Rum e Bertolini. Sette, globalmente, le trasformazioni firmate da Ubaldi e Montino.

I giocatori LundaX Lions Amaranto under 15 (nati negli anni 2008 e 2009) di scena a Rosignano:

Diego Baldaccini, Tommaso Bertolini, Maurizio Biagi, Achille Botti, Lorenzo Casalini, Gabriele Casini, Luca Del Nista, Leonardo Fabbri; Andrea Giovacchini, Manuel Alberto Maroni, Enzo Monti, Nicola Montino, Mattia Palmerini; Gabriele Pannocchia, Rocco Pavesi, Giacomo Ubaldi, Raul Rum, Brian Strumi, Michele Paradiso; Alessandro Montebovi, Vittorio Antichi, Michele Mugnaini.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin