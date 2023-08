Home

Nettuno (Pesci) in sestile con Luna (Capricorno): come vivere la compassione e la creatività

28 Agosto 2023

28 Agosto 2023

Nettuno (Pesci) in sestile con Luna (Capricorno): come vivere la compassione e la creatività

28 agosto 2023 – Nettuno (Pesci) in sestile con Luna (Capricorno): come vivere la compassione e la creatività

La Luna, il pianeta delle emozioni e dell’istinto, forma un aspetto armonioso con Nettuno, il pianeta della spiritualità e dell’intuizione, nel segno del Capricorno e dei Pesci. Questo transito può avere degli effetti benefici e positivi sul nostro umore e sulle nostre relazioni. Vediamo quali sono e come sfruttarli al meglio.

Nettuno e Luna sestile, ci rende più sensibili, empatici e caritatevoli verso gli altri, soprattutto verso coloro che sono in difficoltà o che hanno bisogno di aiuto. Potremmo sentirci spinti a dedicare del tempo a visitare parenti o amici che si trovano in ospedale, in case di riposo o in istituti. Potremmo anche sentirci motivati a fare del volontariato presso i rifugi per animali o le mense dei poveri, offrendo il nostro sostegno e la nostra solidarietà. Questo transito ci aiuta a sviluppare la nostra compassione e la nostra generosità, rendendoci più umani e altruisti.

La Luna sestile a Nettuno ci rende anche più creativi, fantasiosi e ispirati. Potremmo sentirci attratti da attività artistiche o espressive, come la musica, la pittura, la poesia o il teatro. Potremmo anche avere delle visioni o dei sogni che ci rivelano qualcosa di profondo o di nascosto. Questo transito ci aiuta a esprimere la nostra creatività e la nostra intuizione, rendendoci più originali e innovativi.

Questo sestile ci rende infine più affettuosi, romantici e sensuali. Potremmo vivere momenti di intimità e di complicità con il nostro partner, magari coccolandoci in casa o in un luogo tranquillo. Potremmo anche sentirci più vicini alle nostre amiche donne e potremmo persino essere attratti da loro. Questo transito ci aiuta a vivere la nostra sessualità e la nostra emotività, rendendoci più appassionati e dolci.

Come possiamo approfittare al meglio di questo transito? Possiamo cercare di essere più aperti e sinceri con noi stessi e con gli altri, evitando le menzogne e le illusioni. Possiamo anche cercare di essere più equilibrati e moderati nelle nostre azioni e nelle nostre spese, evitando gli eccessi e le dipendenze. Possiamo infine cercare di essere più rilassati e sereni, evitando lo stress e l’ansia.

La Luna sestile a Nettuno può essere un’occasione di arricchimento personale e sociale, se sappiamo viverla con saggezza e armonia. Possiamo usare questa energia per migliorare le nostre relazioni, per esprimere il nostro talento e per scoprire nuovi aspetti di noi stessi.

