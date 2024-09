Home

Neurochirurgia oncologica, al Palazzo Pancaldi di Livorno i massimi esperti internazionali a confronto

30 Settembre 2024

Si terrà venerdì prossimo, 4 ottobre, nella sala conferenze del Palazzo Pancaldi (Viale Italia, 56) il seminario dal titolo “Neurochirurgia oncologica; approcci chirurgici al basicranio anteriore e nuove terapie per la cura delle neoplasie gliali”.

L’evento di formazione di educazione continua in medicina è organizzato dall’Unità operativa complessa di Neurochirurgia in sinergia con l’Ufficio Formazione dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Il responsabile scientifico dell’evento Orazio Santonocito; direttore dell’Area Chirurgica Testa-Collo dell’Azienda USL Toscana Nord-ovest e primario del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Livorno

“L’evento conferma nuovamente l’attenzione che specialisti di grande spessore nazionale e internazionale rivolgono al reparto livornese. Il reparto è da tempo divenuto centro di riferimento a livello nazionale molto attrattivo per il trattamento neurochirurgico della patologia oncologica ad alta complessità.

Il seminario tratterà argomenti scelti di neurochirurgia oncologica nell’ambito degli approcci chirurgici al basicranio anteriore e delle nuove terapie per la cura dei tumori del sistema nervoso centrale”.

Nel corso dell’evento si confronteranno relatori e moderatori esperti della patologia a livello nazionale e internazionale per confrontarsi sugli approcci terapeutici multidisciplinari finalizzati al miglioramento della qualità delle cure per i pazienti affetti dalle neoplasie cerebrali.

Da segnalare gli interventi in presenza di:

Sebastien Froelich (Neurochirurgie, Hôpital Lariboisière, Paris); stato dell’arte degli approcci chirurgici ai meningiomi al basicranio anteriore

Intervento in remoto di Christos Davatzikos (Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, USA); utilizzo dell’intelligenza artificiale nella prognosi delle neoplasie gliali.

Interverranno inoltre anche Marc Sanson (Université Sorbonne e Neurooncologie dell’Hopital Pitié Salpétrière di Parigi) e Pietro Mortini (Direttore Neurochirurgia IRCCS San Raffaele di Milano), riconosciuti esperti nel campo della cura della patologia neuro-oncologica.

Per l’Azienda USL Toscana nord ovest sono previsti gli interventi da parte di, oltre al responsabile scientifico Orazio Santonocito e alla direttrice generale Maria Letizia Casani, Giacomo Allegrini (Oncologia), Rita Bagnoli (Radioterapia), Anna Luisa Di Stefano (Neurochirurgia), Gianluca Grimod (Neurochirurgia) e Marcello Mignogna (Radioterapia).

