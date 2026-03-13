Home

13 Marzo 2026

Neuromielite ottica e MOGAD, il gazebo della Terrazza Mascagni si illumina di fucsia

Livorno, 13 marzo 2026 Neuromielite ottica e MOGAD, il gazebo della Terrazza Mascagni si illumina di fucsia

Nelle serate di sabato 14 e domenica 15 marzo

Il Comune di Livorno aderisce alla campagna di sensibilizzazione “Illuminating the darkness of NMOSD e MOGAD” promossa dalla The Sumaira Foundation e dedicata alla neuromielite ottica (NMOSD) e alla malattia associata agli anticorpi anti-MOG (MOGAD) illuminando di fucsia il gazebo della Terrazza Mascagni nelle serate del 14 e 15 marzo.

“Dal 2022 i mesi di marzo e aprile sono diventati, a livello mondiale, – si legge in una nota dei promotori – i mesi dedicati alla sensibilizzazione e consapevolezza su NMOSD e MOGAD, due malattie rare del sistema nervoso centrale che ad oggi sono ancora poco conosciute ma che hanno bisogno di avere una diagnosi precoce perché possono portare a gravi disabilità”.