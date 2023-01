Home

Neuropatia delle piccole fibre, domani, il Comune si illuminerà di azzurro e verde

30 Gennaio 2023

Livorno, 30 gennaio 2023

Per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla neuropatia delle piccole fibre la facciata del Palazzo Comunale domani, martedì 31 gennaio, al calare della sera, sarà illuminata di azzurro e verde.

Il Comune di Livorno, infatti, ha accolto la richiesta dell’Associazione Italiana Neuropatia delle Piccole Fibre (AINPF).

La neuropatia delle piccole fibre, spiega Nicole Martinelli, presidente di AINPF, “è una neuropatia di recente scoperta (circa 20 anni) e purtroppo la maggior parte dei neurologi ne ignora l’esistenza”.

Con questa iniziativa l’Associazione punta a “destare interesse sia da parte dei numerosi medici che ancora non conoscono questa patologia, sia da parte delle istituzioni che ad oggi non la riconoscono ancora in maniera ufficiale, sperando inoltre di aiutare quei malati senza diagnosi, che non comprendono la causa dei propri sintomi”.

