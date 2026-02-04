Home

4 Febbraio 2026

Stagno (Collesalvetti Livorno) 4 febbraio 2026 Never-ending story a Stagno: Anas interviene, buche ritappate ma i cittadini chiedono soluzioni definitive

Ancora una volta Stagno si ritrova a fare i conti con un problema che sembra non avere fine. Le buche sul passaggio pedonale tornano protagoniste di una vera e propria storia infinita, fatta di interventi urgenti, rattoppi temporanei e speranze che puntualmente si scontrano con la realtà.

Ieri mattina Anas è intervenuta nel centro abitato di Stagno per un ripristino urgente del manto stradale, in particolare sugli attraversamenti pedonali in zona Ugione ed Eni. Un’azione resa necessaria dalle numerose segnalazioni dei cittadini, dopo che le piogge intense degli ultimi giorni e il continuo passaggio di mezzi pesanti avevano aggravato una situazione già critica, rendendo la carreggiata pericolosa per automobilisti e pedoni.

Non è però la prima volta che si mette mano a quel tratto di strada. Anzi, l’esperienza insegna che gli interventi di tamponamento, seppur indispensabili nell’immediato, difficilmente resistono nel tempo. Le buche, ciclicamente, tornano ad aprirsi, alimentando disagi, vibrazioni e rumori assordanti, soprattutto nelle ore notturne, quando il passaggio dei tir diventa ancora più impattante per chi vive lungo la strada.

La situazione, nelle ultime 48 ore, era ulteriormente precipitata: il maltempo ha letteralmente “scarnificato” i precedenti rattoppi, riportando alla luce un problema strutturale mai risolto. Le segnalazioni presentate dai cittadini ad Anas e alle forze dell’ordine hanno spinto verso un nuovo intervento d’urgenza.

Dal territorio arriva il riconoscimento per la rapidità dell’azione, ma anche una richiesta chiara. «Questo intervento ci garantisce solo qualche giorno di respiro – spiegano i residenti – anche grazie allo stop ai tir nel fine settimana. Ma sappiamo già che non può essere la soluzione definitiva».

Ed è proprio qui il nodo della never-ending story: tappare le buche sul passaggio pedonale non basta più. I cittadini chiedono un lavoro completo e più efficace di rimessa a posto dell’intero tratto stradale, capace di eliminare alla radice le cause delle continue rotture dell’asfalto. Vibrazioni, rumori notturni e insicurezza non possono essere affrontati con soluzioni tampone.

L’attenzione resta alta e il tratto continua a essere monitorato. La speranza, condivisa da chi vive e attraversa quotidianamente Stagno, è che questa volta si possa davvero voltare pagina e mettere fine a una storia che, da troppo tempo, sembra ripetersi sempre uguale.

