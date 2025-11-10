Home

Cronaca

Infortunio mortale sul lavoro a Piombino, sindacati proclamano 1 ora di sciopero in tutta la provincia

Cronaca

10 Novembre 2025

Infortunio mortale sul lavoro a Piombino, sindacati proclamano 1 ora di sciopero in tutta la provincia

Livorno 10 novembre 2025

Infortunio mortale sul lavoro a Piombino: proclamato sciopero provinciale di 1 ora per martedì 11 novembre 2025

Le segreterie provinciali di Fim, Fiom e Uilm della provincia di Livorno esprimono il più profondo cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia del lavoratore deceduto in seguito al grave infortunio mortale avvenuto a Piombino.

Morire di lavoro è inaccettabile. Ogni morte sul lavoro rappresenta una sconfitta per la società intera. La sicurezza deve essere una priorità assoluta.

Per queste ragioni, Fim, Fiom e Uilm della provincia di Livorno proclamano uno sciopero provinciale di un’ora per martedì 11 novembre ( l’ultima ora di ogni turno di lavoro) in tutti i luoghi di lavoro della provincia.

In occasione dello sciopero, verrà promossa una raccolta fondi volontaria a sostegno della famiglia del lavoratore, come gesto di solidarietà e partecipazione al dolore di chi è stato colpito da questa tragedia.

Le organizzazioni sindacali chiedono che siano accertate rapidamente tutte le responsabilità e che vengano adottate misure immediate e strutturali per la sicurezza nei luoghi di lavoro, a partire da un rafforzamento dei controlli, della formazione e della

prevenzione.

Non si può continuare ad assistere a tragedie che colpiscono chi lavora per vivere. Nei prossimi giorni, Fim, Fiom e Uilm, (chiedendo sostegno alle confederazioni sindacali) daranno vita a un’ iniziativa a Piombino, per rimettere la sicurezza al centro, pretendendo azioni concrete affinché tragedie del genere non possano più avvenire.

Per le Segreterie FIM FIOM UILM Provincia di Livorno

( Paolo Cappelli, Massimo Braccini, Lorenzo Fusco)